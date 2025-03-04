桃捷新推出4款列車造型小物　列車木尺只要銅板價

▲列車木尺。（圖／桃捷提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃捷公司新推出立體木質可動鑰匙扣、造型木尺、托特袋及帆布袋等4種列車造型的商品小物，即日起於桃捷官方蝦皮商城販售，其中木尺只要銅板價50元就可以入手。桃捷4日表示，隨著38女王購物節到來，購買托特袋、帆布袋慰勞自己或送給女性朋友，或於兒童節將造型木尺、列車迴力車送給小朋友，都是很棒的禮物。

桃捷官方蝦皮商城販售的桃捷商品，包含桃捷列車造型系列、桃捷吉祥物-紫嘯鶇(鶇鶇)、直達美好系列、阿桃&園哥、巧虎、樂天、桃捷x草本誠食共7類，商品多樣豐富從吃的、用的、穿搭的都有，自用或送禮都適合。

這次推出的桃捷列車造型木質商品有2種，各有直達車和普通車的造型設計。第一、列車木尺，對於上班族、學生族群而言除了是很實用的商品，當使用機場捷運電聯車的車廂造型木尺，比起傳統樣式的塑膠尺更顯得與眾不同，將能吸引周邊的目光朝您這邊看過來。第二、立體可動式鑰匙圈，木質輕巧、放口袋不會有沉重感，拉動後還可以看到可愛的小動物們從車窗探頭，在上班上學煩悶時，看了讓人充滿療癒感。

桃捷列車圖樣的2種提袋，分為大、小尺寸的托特袋及單一尺寸的帆布袋等3種款式，採用天然的原始棉花殼製作而成，兼具簡單時尚又環保，在上班、購物或休閒等各種場合的穿搭都很合適。