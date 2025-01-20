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2025台灣燈會亮點！桃捷「快樂桃子號」發表　化身燈會遊園列車

▲桃捷「快樂桃子號」發表

▲桃捷「快樂桃子號」發表。（圖／市府提供）

記者楊淑媛／桃園報導

2025台灣燈會的亮點之一的彩繪捷運「快樂桃子號」，20日在桃園捷運A17領航站正式啟航，由桃園市副市長蘇俊賓與交通部觀光署署長周永暉共同揭幕。蘇俊賓表示，台灣燈會睽違九年再次回到桃園，這次以「快樂桃子號」串聯燈會展區，宛如全世界最大型的遊樂園列車，完美融合桃園的特色元素水蜜桃以及燈會歡樂的氛圍。

蘇俊賓指出，去年在台南燈會時，他與團隊同仁前往台南，在署長的見證下接下象徵傳承的台灣燈會燈籠，一轉眼，馬上桃園就要舉辦了。蘇俊賓也感謝交通部觀光署及全國各地國家風景區的鼎力支持，讓台灣燈會不僅是國內觀光盛事，更是可以結合國內的觀光資源一同爭取國際目光、展現桃園的文化魅力與城市創意的機會。

▲桃捷「快樂桃子號」發表

今年台灣燈會在桃園，場地從A18站的主燈展演區延伸至A19站「光的遊戲場」，蘇俊賓強調，台灣燈會包含主燈區和「光的遊戲場」將如同遊樂園，而「快樂桃子號」就可以說是「全世界最大的遊園列車」串聯整個燈會展區。

而「快樂桃子號」彩繪列車也與燈會現場燈組連動，民眾從搭上列車的那一刻就開始參與台灣燈會，只要拿起手機掃瞄車廂上的QR Code，即可利用AI科技生成自己在不同景點旅遊的模樣，抵達燈會現場後，還可投放到在燈會現場的「時空之塔」燈組大螢幕上，享受另一種賞玩燈區的樂趣。

▲桃捷「快樂桃子號」發表

今年台灣燈會以「光聚千塘串桃園」為主題，呼應桃園「千塘之鄉」的地景特色，此外，蘇俊賓特別提到，千塘透過水圳系統串聯桃園，等同把一顆顆的珍珠串連起來，而去年適逢桃園大圳百周年，因此，台灣燈會選擇在桃園舉辦更凸顯其意義，也將桃園的埤塘文化的連結推向國際舞台。

交通部觀光署署長周永暉致詞時特別感謝桃園市政府在籌辦台灣燈會的用心與積極。周永暉表示，今年觀光署嘗試運用先進AI科技，乘客除了能透過車廂掃描QR Code參與互動，生成專屬的旅遊影像，這些影像還會即時投射到燈會現場高達五公尺的「時空之塔」燈組螢幕上，讓每個人都能成為燈會的一部分，彷彿遇上「平行時空的自己」。

包括市議員徐其萬、陳美梅、黃瓊慧、交通部觀光署長周永暉、桃園市政府觀光旅遊局長周柏吟、桃園捷運公司董事長沈志藏以及觀光署參山國家風景區管理處副處長廖錫標、日月潭國家風景區管理處長柯建興、大鵬灣國家風景區管理處副處長施宗泓、西拉雅國家風景區管理處秘書伍哲宏、花東縱谷國家風景區管理處主任馮獻毅與北海岸及觀音山國家風景區管理處技正黃幼佩等均一同出席。

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