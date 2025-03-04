快訊／日本京都「路邊砍人」！2男女中刀送醫　嫌犯逃逸中

▲京都傳出路邊砍人事件，目前兇手仍在逃。（示意圖／CFP）



記者王佩翊／編譯

日本京都府京都市4日傳出砍人事件，有2名男女在車站出口附近遭人持菜刀砍傷，隨即被送往醫院搶救，所幸已無大礙。警方目前正在以殺人未遂嫌疑追緝凶手下落，兇嫌犯案時身穿連帽上衣與深色長褲，體型中等，約為中年。

根據ABC NEWS報導，京都市伏見區京阪電車桃山南口車站附近4日下午傳出持刀傷人事件，警方接獲民眾通報稱，「有男子持刀，1男1女好像被砍傷了」，隨後立即趕往現場。

根據警方消息，受害者為一對約70多歲的男女，兩人均受到刀傷，但意識清楚，已被送往醫院治療，並無生命危險。

警方正在以殺人未遂嫌疑追緝涉案男子，他年約50歲，身穿棕色或酒紅色連帽上衣、黑色或深藍色長褲，體型中等，作案後已逃離現場。此外，事發不久後，伏見區內發生一起車輛起火事件，警方正在調查2起案件是否有關聯。

事發後，也有多名網友表示，在案發現場附近看到警車、救護車以及消防車。