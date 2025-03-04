台積電變「美積電」？　她曝對美談判3籌碼：不必過於憂慮

▲時代力量黨主席王婉諭。（圖／記者屠惠剛攝）



記者杜冠霖／台北報導

台積電董事長暨總裁魏哲家今（4日）與美國總統川普（Donald Trump）於白宮會面時，宣布將加碼在美投資1000億美元，預計在未來數年新建3座晶圓廠、2座先進封裝設施以及一間主要研發中心。外界質疑，此舉恐讓台積電變成美積電。對此，時代力量黨主席王婉諭表示，台積電的總部及研發中心，還有絕大多數的晶片廠都還在台灣，美國同樣高度仰賴在台灣生產的成熟製程晶片，半導體的製造技術是一個非常複雜的產業鏈，整套不是說搬就搬。以上都是對美談判的重要籌碼，不必過於憂慮。

王婉諭表示，國內對此正反議論紛紛，但先別急，我們一起看看國際各界怎麼說。《晶片戰爭》作者米勒（Chris Miller）接受金融時報採訪時表示，要評估台積電投資的實際影響，仍須等待後續公布的細節，而台積電之所以宣布擴大投資，是希望先與川普政府建立友好關係。

華爾街日報則指出，不只台積電，包含蘋果、甲骨文、Open AI、日本軟銀集團等科技巨頭，近期都宣佈大幅增加在美國國內的投資，蘋果甚至喊到5000億美元，但連馬斯克都對這些投資能兌現多少感到質疑。

王婉諭表示，真正關鍵的問題是：美國對於晶片產業的長期策略是什麼，台灣又該如何應對？首先，從拜登的晶片法案補貼，到川普的半導體關稅威脅，美國要建立本土晶片供應鏈，確保國安與經濟安全，這是美方跨越黨派的目標與共識。

王婉諭認為，美國要建立本土晶片供應鏈，不表示台灣就會失去「矽盾」的屏障。第一、台積電的總部及研發中心，還有絕大多數的晶片廠都還在台灣，加大對外的投資，不會讓台灣失去晶片製造的全球領先地位。

王婉諭續指，二、半導體的製造技術是一個非常複雜的產業鏈，大至原料供應、生產機具，小至化學配方、人力管理，早已是跨國合作、台灣整合的模式，整套技術不是說搬就搬，就可以輕易轉移到美國的。

王婉諭補充，三、不只是先進製程晶片，美國同樣高度仰賴台積電在台灣生產，應用範圍更廣泛的成熟製程晶片。面對美方壓力，以上都是台灣對美談判的重要籌碼，我們不必過於憂慮「台積電」會變成「美積電」這件事。

對於台美關係，王婉諭指出，且在近期，川普也任命了對中強硬派，來擔綱對中出口管制的商業部產業安全局及國務院等職位，顯示川普並沒有改變對中國半導體產業強硬的出口管制政策。然而，我們雖無須過度憂慮，但也不能毫無準備。美國以自身國家利益為主的政策思維，從來沒有改變過。而川普上任後，更專注在美國的經濟利益上，這是我國政府必須務實理解的現況。

對此變局，時代力量提出三點政策呼籲：第一、未來對美談判，審查台積電對美投資案時，政府應該在台灣現有優勢的基礎上，展現我們自我防衛的決心，並積極爭取美國對台灣更多、更明確的安全承諾。

第二、政府必須全面檢討、改革台灣在關鍵技術出口管制的法制漏洞，展現與美國共同防堵中國的決心與作為。第三、政府應該全面強化、落實台灣經濟安全保障的體制，確保台灣在全球地緣政治的局勢變化與風險中，保有不被輕易摧折的經濟韌性。

