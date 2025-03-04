范斯：美國的經濟利益是「保障烏克蘭安全的最佳方式」

▲范斯認為美國在烏克蘭的經濟利益是保障其安全的最佳方式。（圖／路透）

記者葉睿涵／編譯

美國副總統范斯近日表示，確保美國在烏克蘭的經濟利益是防止俄羅斯再度入侵的最佳方式。他強調，相較於派遣部隊，美國應透過經濟參與確保長期安全。這番言論恰逢白宮宣布暫停對烏軍援，美國總統川普日前與烏克蘭總統澤倫斯基發生激烈爭執，兩國關係進一步惡化。

范斯在接受福斯新聞採訪時表示，美國應在烏克蘭的未來發展中獲得經濟利益，包括稀土、石油和天然氣的開採收益。他認為，這種經濟保障比派遣部隊更能確保烏克蘭安全，並批評美國長期向烏提供軍援的做法不可持續，「美國人民不會容忍這種情況。」

范斯還在採訪中談及川普與澤倫斯基在橢圓形辦公室的爭執。范斯透露，他曾試圖緩和局勢，但認為烏克蘭方面缺乏尊重且「不願討論川普提出的和平方案」。

報導稱，美烏雙方原本計劃在會談中就礦產協議進行討論。據悉，2國原定要創立一個聯合基金，烏克蘭將從其自然資源的未來收入中撥出50%投入基金，而美國將對烏克蘭的穩定和經濟繁榮發展作出長期財政承諾。然而，由於美烏在白宮的會談不歡而散，導致此一計畫最終未能落實。

除了烏克蘭問題外，范斯也在採訪中對歐洲領導人及前總統拜登提出批評。他指責拜登政府鼓吹審查制度，認為這些做法將「摧毀西方文明」，並警告歐洲若不解決大規模移民問題，將面臨嚴重威脅。他的言論延續了近期共和黨內部反對移民的主張，並強調川普政府的強硬立場。

此外，訪談最後也將話題轉向跨性別議題。范斯支持川普日前簽署的行政命令，該命令禁止跨性別運動員參加女子體育比賽。這項決策引發美國國內人權團體的批評，但共和黨陣營普遍支持。范斯的言論顯示，川普政府在競選期間將持續推動保守派政策，進一步拉攏右翼選民支持。