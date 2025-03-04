喊話「罷免雙吳是在野團結大好時刻」　藍罷團：補件已能將近完成

▲罷免立委吳沛憶青年志工團4日於萬華國光市場前擺攤聯署，領銜人劉思吟（右）。（圖／記者湯興漢攝）

記者郭運興／台北報導

大罷免潮來臨，前中廣董事長趙少康今（4日）率領多位藍營民代前往罷免吳沛憶連署站聲援。對此，「憶事吳成」罷免領銜人劉思吟表達感謝，她表示，罷吳團隊都有與國民黨中央地方保持緊密聯繫，並得到很多協助，這幾天持續回收大量連署書，相信補件已能將近完成。她強調，現在罷免雙吳正是在野團結的大好時刻，共同奮戰，堅決下架不適任的民進黨立委，團結拚這場罷免戰，中華民國才有未來！

劉思吟表示，他們感謝趙少康董事長、郝龍斌市長、賴士葆委員、謝龍介委員及國民黨台北市議員們親自到場關心，大家的支持不僅激勵了團隊，也幫助凝聚了更多民眾的關注與參與，讓他們的罷免行動有了更強大的後盾。

劉思吟表示，這一切努力，都是為了讓選民的聲音得到應有的尊重與回應，罷吳團隊都有與國民黨中央地方及在野各方力量保持緊密聯繫，並得到很多協助，這幾天志工們仍持續回收大量連署書，相信補件部分已能將近完成。

劉思吟說，這段期間，團隊志工們不辭辛勞，每位志工都是罷免戰的勇士！在罷免連署前線遭受謾罵、搗亂及網路霸凌，但勇士們都很團結不懼怕，他們這兩天持續出來，不僅展現罷免不適任民進黨立委的決心。

劉思吟強調，由於第一與第二階段的連署不得重複，所以真正的關鍵在於第二階段連署，需在通過一階收到公文後的60天內募集超過25000份以上連署書，所以接下來需要招募更多的志工勇士，還請大家幫忙宣傳。

最後，劉思吟直言，現在罷免雙吳的民心愈匯聚，正是在野團結的大好時刻，因此不論是什麼黨什麼身分，最重要的是身在中正萬華的大家都能團結一致，共同奮戰，堅決下架不適任的民進黨立委，在對抗民進黨的惡行惡狀之下，未來都不分彼此、政黨、個人，團結拚這場罷免戰，中華民國才有未來！

▼罷免立委吳沛憶青年志工團4日於萬華國光市場前擺攤聯署，中廣前董事長趙少康等人前來為罷免團體加油打氣。（圖／記者湯興漢攝）