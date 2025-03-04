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「罷免一階32比0是奇恥大辱」　鍾小平批黨中央沒動：恐有滅頂之災

▲▼罷免立委吳沛憶青年志工團4日於萬華國光市場前擺攤聯署，中廣前董事長趙少康、郝龍斌前市長、賴士葆委員、謝龍介委員、鍾沛君議員、楊植斗議員前來為罷免團體加油打氣。（圖／記者湯興漢攝）

▲罷免立委吳沛憶青年志工團4日於萬華國光市場前擺攤聯署，議員鍾小平前來為罷免團體加油打氣。（圖／記者湯興漢攝）

記者郭運興／台北報導

國民黨3日傳出至少32位藍委罷免案成功通過第一階段，而青年軍發起的罷免綠委行動卻是0位成案，因此前中廣董事長趙少康今（4日）特別率領多位藍營民代前往罷免吳沛憶連署站聲援。出席的國民黨台北市議員鍾小平則表示，自己很早就預告，第一階段會很慘，果然受傷很重，32比0對國民黨來講是奇恥大辱，這個面子要扳回來，自己建議黨中央至少雙北跟宜蘭二階段要連署成功，不然黨會有滅頂之災。

談到「凌濤遭爆料，是否影響罷免」，鍾小平表示，實際上很巧合，這件事傳很久了，今天終於出刊了，自己覺得節奏、時機上很吻合，自己只能這樣講。

鍾小平表示，補選還是有黨的機制，要先罷掉才有補選的機會，再看要派誰，現在自己先幫忙把第二階段連署成功，如果民進黨要罷他們的徐巧芯、王鴻薇、李彥秀，那國民黨也要罷吳沛憶，這就是一個還手，不能一直挨打，這也是為什麼今天趙少康來支持的原因，大家想法都跟趙少康一致。

鍾小平直言，真正能幫助連署罷免的就是雙北的市議員跟立委，特別是市議員的基層很強，如果沒有找他們連署就會很難，但黨中央還是沒有找他們，目前黨中央不是力量弱跟強，而是根本沒有動、沒有交代他們這些基層，現在趙少康交代了，他們就去做，也先問了黨中央。

鍾小平指出，自己很早就在節目預告，第一階段會很慘，果然受傷很重，32比0對國民黨來講是奇恥大辱，這個面子要扳回來，一定要積極連署罷免幾個，自己建議黨中央至少雙北跟宜蘭二階段要連署成功，不然黨會有滅頂之災。

同樣到場聲援的前台北市長郝龍斌也表示，自己看不下去了，如果國民黨在罷免過程中間被32比0，民進黨已經兵臨城下，把刀架在國民黨立委的脖子上了，但國民黨連個一階連署動員都做得不確實，甚至給民進黨網軍攻擊抹黑的話柄，這是很丟人的事情，所以今天自己站出來，呼籲所有支持者協助國民黨完成一階罷免。

郝龍斌直言，因為一階都完成不了還談什麼以罷制罷，如果一階不過、二階不成，這叫做未戰先敗，現在民進黨的惡罷，自己相信所有的民眾都不支持，希望大家站出來協助國民黨完成連署，更重要的是讓民進黨知道操弄惡罷，必食惡果。

▼罷免立委吳沛憶青年志工團4日於萬華國光市場前擺攤聯署，中廣前董事長趙少康、郝龍斌前市長、賴士葆委員為罷免團體加油打氣。（圖／記者湯興漢攝）

▲▼罷免立委吳沛憶青年志工團4日於萬華國光市場前擺攤聯署，中廣前董事長趙少康、郝龍斌前市長、賴士葆委員、謝龍介委員、鍾沛君議員、楊植斗議員前來為罷免團體加油打氣。（圖／記者湯興漢攝）

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