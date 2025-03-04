　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

「嘴唇上皰疹」會加速失智！醫喊「做1事」降風險：尤其反覆發作者

基因醫師張家銘示警，皰疹不只是水泡，還會加速阿茲海默症的發作。（示意圖／翻攝自pexels）

▲最新研究發現，嘴唇上的皰疹可能是阿茲海默症背後的隱形殺手。（示意圖／翻攝自pexels）

圖文／CTWANT

皰疹病毒潛伏體內，竟然能「啟動」阿茲海默症？基因醫師張家銘示警，皰疹不只是水泡，還會加速阿茲海默症的發作，因此他也大聲疾呼，民眾如果有皰疹，不只是應該治療，而是要「積極」治療，因為這不僅是皮膚問題，還可能關係到大腦健康！

台北榮總遺傳優生科主任張家銘醫師昨（3日）在臉書粉專發文衛教，民眾可能以為嘴唇上冒出的皰疹只是小毛病，但最新研究揭示，這些看似無害的病毒，可能是阿茲海默症背後的隱形殺手！這不只是老年痴呆症的又一個風險因子，而是皰疹病毒（HHV）可能會觸發大腦的「基因失控」，讓人類的記憶力、認知能力一點一點被偷走。更令人驚訝的是，科學家發現，治療皰疹的抗病毒藥物（例如valacyclovir、acyclovir）或許能降低阿茲海默症的風險，甚至減緩病情惡化。

[廣告]請繼續往下閱讀...

張家銘醫師續稱，現在這項發表在2025 Alzheimer's & Dementia期刊，來自美國兩大腦庫（ROS/MAP和 MSBB）的最新研究，進一步證實了這個驚人的發現——在阿茲海默症患者的大腦中，皰疹病毒的RNA含量明顯增加，且與大腦病變程度呈正相關。換句話說，病毒越活躍，腦部損傷越嚴重，記憶力和思考能力可能退化得越快。

更可怕的是，皰疹病毒不只是進入大腦「湊熱鬧」，它還會喚醒我們基因裡的「沉睡巨獸」——跳躍基因（transposable elements，TE）。張家銘解釋，這些基因平時被人體嚴密控制，但一旦病毒入侵，它們就會像「失控的駭客」一樣，在大腦裡四處作亂，影響與記憶、學習和大腦修復相關的關鍵基因，導致發炎、神經元死亡，最終讓阿茲海默症提早報到。

其中，影響最深遠的就是「LINE1」這類跳躍基因，特別是在大腦的星狀膠質細胞（astrocytes）與小膠質細胞（microglia）中，它們的異常活化會引發大腦慢性發炎，讓腦細胞活得更辛苦、壽命更短。他補充，這種狀態不只出現在阿茲海默症患者身上，甚至在感染皰疹病毒的大腦類器官（實驗室培養的大腦組織）中也能觀察到相同的變化。

張家銘示警，更讓人擔心的是，這些變化和NEAT1這種與大腦發炎相關的長鏈非編碼RNA有關，這說明皰疹病毒可能會透過這條「基因失控」路徑，加速大腦的退化進程。簡單來說，如果皰疹病毒長期在體內活躍，它可能正在偷偷破壞您的大腦，讓人更容易失智。

不過，他也透露，好消息是治療皰疹的抗病毒藥物，可能可以降低阿茲海默症風險！研究人員分析了來自近8000萬名患者的醫療數據，結果顯示，長期服用抗皰疹病毒藥物（如 valacyclovir、acyclovir）的人，罹患阿茲海默症的機率明顯較低。

張家銘分析，這不僅是統計數據而已，研究團隊還進一步在實驗室裡測試這些藥物的效果。他們發現，在感染皰疹病毒的腦細胞模型中，這些抗病毒藥物不僅能抑制病毒，還能降低LINE1的異常活性，減少Tau蛋白的錯誤折疊，這正是阿茲海默症發病的核心機制之一！此外，這些藥物還能提升細胞自噬作用（autophagy），幫助大腦清理受損蛋白質，進一步減少神經退化的影響。

「別再輕忽皰疹，積極治療可能保護您的大腦！」張家銘指出，這項發現帶來了一個關鍵訊息——皰疹病毒可能不只是讓您嘴巴破、長水泡，而是潛伏在體內，悄悄影響大腦健康。尤其是反覆發作的皰疹，可能意味著病毒一直在活躍，而不是「自癒後就沒事了」！如果您有皰疹，千萬不要再拖延，現在不只是為了避免短期的不適，更是為了未來的記憶與認知能力。

他在文末也提醒民眾，「未來，科學家們還需要進一步研究這些抗病毒藥物在阿茲海默症患者身上的具體效果，但這已經是一個令人振奮的突破。或許，透過積極治療皰疹，我們不僅能避免一時的困擾，還可能遠離阿茲海默症這個記憶小偷。所以，下次當您或您的家人出現皰疹時，別再當小問題看待了，積極治療，這可能是保護您未來大腦健康的關鍵一步。」

延伸閱讀
分手後怒討紅包錢！前男友媽「把妳當未來媳婦才包的」　還不准她跟前任告狀
人妻買iPhone 16遭婆婆情勒：我也要　她秒答應「1招解決」網讚神操作
原始連結

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

03/03 全台詐欺最新數據

更多新聞
569 1 8225 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／國家警報響！16縣市大雨特報　大雷雨轟9地「防雷擊冰雹
王大陸涉殺人未遂！財經網美怒喊「不要再回來了好嗎」　網炸鍋
快訊／王大陸找人打司機！下手兇殘　經紀公司：了解中
快訊／10縣市大雨特報！下到晚上
獨／王大陸再涉刑案第二季沒了　《艾嘉食堂》製作人B2要他好好
快訊／陳文杰熱身賽受傷骨折！　本季提前報銷
快訊／王大陸涉「殺人未遂」移送　經紀人電話無人接聽
獨／王大陸涉「殺人未遂」　遭警方逮捕
機艙突大量濃煙！空姐打開行李櫃　發現行動電源起火

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

快訊／國家警報響！16縣市大雨特報　大雷雨轟9地「防雷擊冰雹」

「明明知道不該，但還是戒不掉」！血型改不掉的壞習慣　B型總是衝動購物

王大陸涉殺人未遂！財經網美怒喊「不要再回來了好嗎」　網炸鍋

快訊／大雷雨炸澎湖2小時　防冰雹、強陣風

「你沒籌碼了！」他暗諷賴清德是亞洲澤倫斯基：隨便把老本給美國

中華郵政去年攔阻2281件詐騙　金額上看8.9億元

快訊／10縣市大雨特報！下到晚上

南霸天出手！高雄「最美魚市場」3度復活　一幻拉麵、東京BBQ進駐

流感疫情恐燒到月底！抗病毒用藥擴大再延2周　增購疫苗本周打完

以為是5080顯卡廣告　細看「竟是飛機杯」！業者：仁勳爸爸別告我

轎車鬼飄自撞！後方女駕駛嚇到快哭了 #台南

【不髒手1秒剝蛋殼！】老闆聽客人瘋狂讚嘆露得意笑容XD

光熙喝茫臉紅　突脫口「因為是矽膠」XD

【泰格與雪兒】候選人體質

方大同「帶病錄音」畫面曝光　「突缺氧」嘆：今天唱不了...

#高雄 「行動鈑金隊」內幕曝 壇主發出復仇令：撞鐵門+砸BMW

【好人好事】寒冷夜裡他暖心包下所有糖葫蘆　讓阿姨能早點回家

陳沂「挺小優」酸吳宗憲　笑言館長不像他：難怪被告

#館長 真實尺寸曝不只3公分！進軍 #SWAG ：害怕起反應

孫協志.夏宇童「穩交6年」結婚了　報喜：童協不再只是好朋友！

快訊／國家警報響！16縣市大雨特報　大雷雨轟9地「防雷擊冰雹」

「明明知道不該，但還是戒不掉」！血型改不掉的壞習慣　B型總是衝動購物

王大陸涉殺人未遂！財經網美怒喊「不要再回來了好嗎」　網炸鍋

快訊／大雷雨炸澎湖2小時　防冰雹、強陣風

「你沒籌碼了！」他暗諷賴清德是亞洲澤倫斯基：隨便把老本給美國

中華郵政去年攔阻2281件詐騙　金額上看8.9億元

快訊／10縣市大雨特報！下到晚上

南霸天出手！高雄「最美魚市場」3度復活　一幻拉麵、東京BBQ進駐

流感疫情恐燒到月底！抗病毒用藥擴大再延2周　增購疫苗本周打完

以為是5080顯卡廣告　細看「竟是飛機杯」！業者：仁勳爸爸別告我

奉俊昊拍完《寄生上流》陷低潮「一度寫不出劇本」新作藏台灣靈感

火腿鬥士交流賽2天逾5萬人進場！兄弟球團啟動日職取經策略

曾沛慈驚吐健檢紅字「剛動完手術」：拿掉好幾顆！　老公全程守護

拒檢逃逸「拖行500米」害死派出所長！　狠心女毒蟲續押不禁見

洗澡總聞到「毒品味」！住1個月崩潰退租　一問傻了：毛骨悚然

日本未來天皇長大了！大學每天通勤3hrs上課　「主攻蜻蜓研究」

快訊／國家警報響！16縣市大雨特報　大雷雨轟9地「防雷擊冰雹」

不滿男子敬酒態度差！紅衣男撂人到他家按鈴...揪衣領賞巴掌

「明明知道不該，但還是戒不掉」！血型改不掉的壞習慣　B型總是衝動購物

快訊／中國對美農產品加關稅、散裝期貨運價應聲下跌　業界估影響不大

訪日期間愛將涉貪獲百萬交保　盧秀燕證實：第一時間已知情

生活熱門新聞

雙北凌晨狂下冰雹！民驚呼跟超商冰塊一樣大

即／大雷雨閃電不停　8縣市大雨特報

帳單信封丟紙類回收前「必做1舉動」　做錯罰6000元

快訊／可能還有！　雙北今晨「狂下冰雹」原因曝

疲老闆現身！90度鞠躬道歉開直播面對

即／疲老闆「不自殺聲明」！親曝和鳳梨現況

台積電擴大投資　網喊「國運籤太準」

連假衝SPA店「遇爆乳越南嫩妹」　男爽翻結局卻哭了

快訊／春雷狂響！　9縣市大雨特報

疲老闆認欠一屁股債！疑被社會人士押走

台北凌晨下冰雹　外送員遭砸喊逃命

快訊／全台變天！　大雷雨轟6縣市

一片橘紅！　春雨「首當其衝」地區曝

凌晨4、5點被嚇醒！一堆人「以為大爆炸」

更多熱門

相關新聞

俄羅斯數位盧布計畫　無限期延遲

俄羅斯數位盧布計畫　無限期延遲

俄羅斯原訂於2025年7月1日正式推行的數位盧布（digital ruble），先前甚至在2月24日宣布推出「央行數位貨幣（CDBC）反詐騙系統」。沒想到近期卻突然宣布「無限期延遲」數位盧布推行計畫。俄羅斯央行也沒公布新的發行日期。

驚蟄盛行打小人　儀式流程一次看

驚蟄盛行打小人　儀式流程一次看

睡前男友「1句話」她失眠了！網認沒問題：想太多

睡前男友「1句話」她失眠了！網認沒問題：想太多

台灣科技人因DeepSeek春節狂加班

台灣科技人因DeepSeek春節狂加班

LINE Notify3／31日起停用！官方替代方案出爐

LINE Notify3／31日起停用！官方替代方案出爐

關鍵字：

張家銘皰疹阿茲海默症周刊王

讀者迴響

熱門新聞

陰唇留前男友冰箱被丟！

雙北凌晨狂下冰雹！民驚呼跟超商冰塊一樣大

劉喬安落網崩潰失禁！男友「香港黑幫十四K」背景起底

獨／王大陸又出事　涉殺人未遂移送

咳嗽有痰「吐出來or吞下去」？　醫曝奇效解答了

即／大雷雨閃電不停　8縣市大雨特報

消防員穿消防衣日本滑雪　還沒上班先處分

館長SWAG處女秀「首戰女優是暗黑IU」

薔薔認愛了「男方深情擁吻畫面曝」

即／川普下令暫停對烏克蘭所有軍援

台積電加碼投資3.3兆！川普：若中國犯台　美仍有晶片生產能力

帳單信封丟紙類回收前「必做1舉動」　做錯罰6000元

快訊／可能還有！　雙北今晨「狂下冰雹」原因曝

疲老闆現身！90度鞠躬道歉開直播面對

即／疲老闆「不自殺聲明」！親曝和鳳梨現況

更多

最夯影音

更多

轎車鬼飄自撞！後方女駕駛嚇到快哭了 #台南

【不髒手1秒剝蛋殼！】老闆聽客人瘋狂讚嘆露得意笑容XD

光熙喝茫臉紅　突脫口「因為是矽膠」XD

【泰格與雪兒】候選人體質

方大同「帶病錄音」畫面曝光　「突缺氧」嘆：今天唱不了...

熱門快報

我把皮蛋加進拿鐵裡了!?

我把皮蛋加進拿鐵裡了!?

「文里補習班」開課啦！試試網路流傳的奇怪食物搭配，一起挑戰營養師的底線與勇氣！

槓桿投資慘賠？本集揭關鍵

槓桿投資慘賠？本集揭關鍵

一年賺億又賠光？龍哥揭投資陷阱，教你避開風險，穩健獲利！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面