「嘴唇上皰疹」會加速失智！醫喊「做1事」降風險：尤其反覆發作者

▲最新研究發現，嘴唇上的皰疹可能是阿茲海默症背後的隱形殺手。（示意圖／翻攝自pexels）

圖文／CTWANT

皰疹病毒潛伏體內，竟然能「啟動」阿茲海默症？基因醫師張家銘示警，皰疹不只是水泡，還會加速阿茲海默症的發作，因此他也大聲疾呼，民眾如果有皰疹，不只是應該治療，而是要「積極」治療，因為這不僅是皮膚問題，還可能關係到大腦健康！

台北榮總遺傳優生科主任張家銘醫師昨（3日）在臉書粉專發文衛教，民眾可能以為嘴唇上冒出的皰疹只是小毛病，但最新研究揭示，這些看似無害的病毒，可能是阿茲海默症背後的隱形殺手！這不只是老年痴呆症的又一個風險因子，而是皰疹病毒（HHV）可能會觸發大腦的「基因失控」，讓人類的記憶力、認知能力一點一點被偷走。更令人驚訝的是，科學家發現，治療皰疹的抗病毒藥物（例如valacyclovir、acyclovir）或許能降低阿茲海默症的風險，甚至減緩病情惡化。

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張家銘醫師續稱，現在這項發表在2025 Alzheimer's & Dementia期刊，來自美國兩大腦庫（ROS/MAP和 MSBB）的最新研究，進一步證實了這個驚人的發現——在阿茲海默症患者的大腦中，皰疹病毒的RNA含量明顯增加，且與大腦病變程度呈正相關。換句話說，病毒越活躍，腦部損傷越嚴重，記憶力和思考能力可能退化得越快。

更可怕的是，皰疹病毒不只是進入大腦「湊熱鬧」，它還會喚醒我們基因裡的「沉睡巨獸」——跳躍基因（transposable elements，TE）。張家銘解釋，這些基因平時被人體嚴密控制，但一旦病毒入侵，它們就會像「失控的駭客」一樣，在大腦裡四處作亂，影響與記憶、學習和大腦修復相關的關鍵基因，導致發炎、神經元死亡，最終讓阿茲海默症提早報到。

其中，影響最深遠的就是「LINE1」這類跳躍基因，特別是在大腦的星狀膠質細胞（astrocytes）與小膠質細胞（microglia）中，它們的異常活化會引發大腦慢性發炎，讓腦細胞活得更辛苦、壽命更短。他補充，這種狀態不只出現在阿茲海默症患者身上，甚至在感染皰疹病毒的大腦類器官（實驗室培養的大腦組織）中也能觀察到相同的變化。

張家銘示警，更讓人擔心的是，這些變化和NEAT1這種與大腦發炎相關的長鏈非編碼RNA有關，這說明皰疹病毒可能會透過這條「基因失控」路徑，加速大腦的退化進程。簡單來說，如果皰疹病毒長期在體內活躍，它可能正在偷偷破壞您的大腦，讓人更容易失智。

不過，他也透露，好消息是治療皰疹的抗病毒藥物，可能可以降低阿茲海默症風險！研究人員分析了來自近8000萬名患者的醫療數據，結果顯示，長期服用抗皰疹病毒藥物（如 valacyclovir、acyclovir）的人，罹患阿茲海默症的機率明顯較低。

張家銘分析，這不僅是統計數據而已，研究團隊還進一步在實驗室裡測試這些藥物的效果。他們發現，在感染皰疹病毒的腦細胞模型中，這些抗病毒藥物不僅能抑制病毒，還能降低LINE1的異常活性，減少Tau蛋白的錯誤折疊，這正是阿茲海默症發病的核心機制之一！此外，這些藥物還能提升細胞自噬作用（autophagy），幫助大腦清理受損蛋白質，進一步減少神經退化的影響。

「別再輕忽皰疹，積極治療可能保護您的大腦！」張家銘指出，這項發現帶來了一個關鍵訊息——皰疹病毒可能不只是讓您嘴巴破、長水泡，而是潛伏在體內，悄悄影響大腦健康。尤其是反覆發作的皰疹，可能意味著病毒一直在活躍，而不是「自癒後就沒事了」！如果您有皰疹，千萬不要再拖延，現在不只是為了避免短期的不適，更是為了未來的記憶與認知能力。

他在文末也提醒民眾，「未來，科學家們還需要進一步研究這些抗病毒藥物在阿茲海默症患者身上的具體效果，但這已經是一個令人振奮的突破。或許，透過積極治療皰疹，我們不僅能避免一時的困擾，還可能遠離阿茲海默症這個記憶小偷。所以，下次當您或您的家人出現皰疹時，別再當小問題看待了，積極治療，這可能是保護您未來大腦健康的關鍵一步。」

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