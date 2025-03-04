睡前男友「一句話」她失眠了！網友認沒問題：妳想太多

▲原PO表示，男友稱不生小孩不用結婚，讓她整晚失眠。（示意圖／Pexels）

圖文／CTWANT

如果情侶要結婚，可能會考量許多因素。一名女網友表示，她跟男友都要結婚生小孩，想先存錢慢慢計劃，男友說，「等要生小孩再結婚，不生小孩幹嘛結婚」，她聽了腦袋一片空白，甚至失眠睡不著。

原PO在Dcard以「男友一句話讓我睡不著了」為題發文，「我跟閃光都是想要有小孩的人，昨天跟閃光聊到結婚生小孩的話題，剛在一起的時候也有大概聊過，都是覺得應該先存錢慢慢計劃。」

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但男友昨天突然冒出一句，「等要生小孩再結婚，不生小孩幹嘛結婚。」原PO說，她聽了腦袋一片空白，不知是否誤會他的意思，她沒有多回，「後來越想越不對難道跟我結婚只為了生小孩嗎？還是我自己心態有什麼問題？害我睡到一半，又想到這件事，現在是整個睡不著了。」

貼文一出，不少網友紛紛留言，「妳不生小孩那結婚的目的什麼」、「我不會有不好的想法耶，反而覺得確實如果沒有要生小孩的話，交往就可以了」、「我覺得妳多想了，沒有小孩的確不需要結婚，假設未來要分開，會比較沒有羈絆」、「說真的，沒生小孩為何一定要結婚，他願意跟妳生小孩然後用婚姻綁住自己，我倒覺得蠻負責任的啊」；不過也有人說，「感覺他就是為了小孩才打算結婚的意思」。

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