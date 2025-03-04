「驚蟄」盛行打小人　儀式流程一次看

▲「打小人」最盛行的日子是「驚蟄」。（示意圖／楊登嵙提供）

圖文／CTWANT

2025年3月5日節氣來到「驚蟄」，是每年二十四個節氣的第三個，通常在每年公元西曆的三月五日或六日進入這個節令。蟄的意思是蟄伏，指許多昆蟲動物伏藏於地底，驚蟄日是以春雷驚醒蟄伏於地下動物之時日，蟲蟻走獸冬眠結束，萬物也萌芽生長。古人擔心「驚蟄」後，害蟲便蠢蠢欲動，就連冬眠的老虎也都會跑出來覓食。老虎在民俗上象徵口舌、血光、凶煞，蟲蟻蛇鼠則被認為是小人、煩人的是非，故節氣「驚蟄」期間，流傳打小人、引貴人、祭白虎的習俗。

一年365天都可以「打小人」，不過最盛行的日子是「驚蟄」，因為民俗相信這天是萬物被春雷驚醒的日子，當中也包含著小人，所以在小人被驚擾、蠢蠢欲動之前，最好先下手為強，打得他不敢作惡。

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香港銅鑼灣的鵝頸橋下「打小人」很有名！香港政府還將「打小人」初步列為該地的「非物質文化遺產」。打小人的地方一般會在陰暗處、三叉路口、橋底、山邊等地進行，因為這些地方容易招喚鬼神，而且三叉路口煞氣較大，能克制小人，叉傷小人。此外，在古代，這原本真的是種詛咒他人的巫術。

儀式的步驟：1.請神：用香奉請天地神明。

2.稟告：將委託人之姓名、生辰八字等寫在百解靈符上。若要打特定小人，則將特定小人之姓名、生辰八字、照片、衣物等可以代表特定小人身份之物，書寫或放置於小人紙上。

3.打小人：利用各種象徵物如委託者或施術者之鞋或宗教象徵武器毆打、傷害小人紙。

4.祭白虎：若在驚蟄日打小人則須祭白虎。以黃色的紙老虎代表白虎，祭祀一般是使用小塊生豬肉沾上豬血，放入紙製白虎口中，代表餵老虎，當老虎吃飽後便不會再傷害人。

5.化解：將一切是非禍害、災害等，用撒花生、豆子等小物體或百解靈符等以消災解厄。

6.祈福：以紅色的貴人紙，為委託者祈求貴人幫助。

7.進寶：將元寶、金銀紙等焚化供奉鬼神。

8.擲筊：將兩個半月形，一面內平坦為陰、一面向外彎出為陽的半月形木塊擲出，一內一外為聖杯，出現聖杯表示儀式圓滿完成。過程與台灣祭五鬼、祭白虎的儀式大同小異。

打完後要將小人衣紙化掉，切勿將其帶返家中，用來打小人的舊鞋，也不宜再穿，整個流程類似祭改法，與替身巫術咒詛原理，這也是一個洩憤的好方法，可以平衡個人心態，所以打小人這個行為，也應流存下去，讓積忿之人多一個宣洩機會，是一個在繁忙壓力的社會，安撫心靈，穩定情緒的方式。

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