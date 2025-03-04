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才剛推出配套系統　俄羅斯數位盧布計畫「無限期延遲」

（示意圖／翻攝自社群網站X）

▲俄羅斯無限期延遲數位盧布推行計畫。（示意圖／翻攝自社群網站X）

圖文／CTWANT

俄羅斯原訂於2025年7月1日正式推行的數位盧布（digital ruble），先前甚至在2月24日宣布推出「央行數位貨幣（CDBC）反詐騙系統」。沒想到近期卻突然宣布「無限期延遲」數位盧布推行計畫。俄羅斯央行也沒公布新的發行日期。

根據《crypto news》報導指出，俄羅斯央行行長納比烏琳娜（Elvira Nabiullina）表示，俄羅斯央行將推遲數位盧布的大規模應用，並將進一步評估目前的試點計畫成果，同時會與商業銀行進行更多討論，以尋找最適合消費者與企業的經濟模式。

但俄羅斯央行不僅沒有具體解釋延期的真正原因，也沒有發布要延遲至何時，所以這突如其來的踩煞車，引發外界諸多猜測。

俄羅斯加密貨幣研究機構Insight Advocates在社交媒體上發文表示，數位盧布的延遲，可能與政府對加密貨幣在國際結算中角色的態度轉變有關。Insight Advocates推斷，隨著加密貨幣成為俄羅斯規避西方制裁的有效工具，俄羅斯當局可能將更專注於測試新的跨境支付技術，並等待通膨環境趨穩後，才會重新推進數位盧布計畫。

報導中提到，過去俄羅斯央行長期強烈反對加密貨幣，納比烏琳娜甚至多次提議全面禁止在俄羅斯使用加密貨幣，主張以數位盧布取代加密貨幣。但俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）近年來對加密貨幣採取較為開放的態度，甚至支持發展加密貨幣挖礦產業，這使得納比烏琳娜面臨更大壓力，因此被迫調整立場。

除了政策變化，技術與商業銀行基礎設施的不成熟也可能是延期的原因。《Comnews》記者伊萬諾夫（Ivan Ivanov）表示，數位盧布的發行已被無限期推遲，官方理由是中小型銀行的技術準備不足，但這可能只是部分原因。

伊萬諾夫認為，商業銀行對數位盧布的興趣並不高，因為它要求銀行投入大量資源建設新系統，卻無法帶來直接盈利，因此銀行可能有意拖延實施。

除此之外，俄羅斯主要銀行對數位盧布的推進態度也不積極。像是俄羅斯最大銀行之一的俄羅斯聯邦儲蓄銀行（Sberbank），就曾在2023年8月數位盧布試點計畫的第一階段缺席。2025年1月，俄羅斯聯邦儲蓄銀行甚至呼籲將數位盧布的推出延至2026年。此外，俄羅斯主要銀行協會也多次要求政府推遲計畫。

伊萬諾夫還提到，儘管俄羅斯央行不斷否認，但市場上仍流傳納比烏琳娜可能考慮辭職的傳聞。納比烏琳娜自2013年擔任俄羅斯央行行長，並在普丁與前總統梅德韋傑夫（Dmitry Medvedev）政府中擔任要職，被認為是克里姆林宮的核心成員之一。但在面對加密貨幣崛起與數位盧布受阻的雙重壓力下，納比烏琳娜的立場與影響力似乎正在受到挑戰。

除了國內銀行的反彈外，國際情勢變化可能也是影響決策的關鍵因素。Insight Advocates提到，在美國對金磚國家（BRICS）實施新制裁限制的背景下，俄羅斯政府可能希望進一步測試數位貨幣的跨境結算能力。但目前全球只有中國擁有足夠成熟的技術來支持此類交易，俄羅斯或許需要更長時間開發自身的數位貨幣系統，這也可能是推遲數位盧布發行的原因之一。

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