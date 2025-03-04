車停路邊被當違停挨罰900元　駕駛1招自救獲判免罰

記者黃翊婷／綜合報導

駕駛小清（化名）前年11月間將車子停在路邊，結果被警方認為是違停，開罰900元，他不滿挨罰，隔日跑回現場自行蒐證，接著提出行政訴訟。台中高等行政法院法官檢視現場照片、Google街景圖等證據之後，認為小清的車子並未達到妨礙其他車輛通行經過的程度，最終裁掉撤銷原處分，全案仍可上訴。

▲小清收到違停罰單，自行蒐證提告，成功說服法官裁定撤銷原處分。（示意圖／ETtoday資料照，與本案當事人無關。）

判決書中記載，小清2023年11月間將車子停放在新北市某地區的路邊，結果被警員認定有「在禁止臨時停車處所停車（在紅線路段停車）」的違規事實，挨罰900元罰鍰。

小清提出行政訴訟並強調，事發地點旁邊是封閉的停車場，他的車子沒有阻礙車道，也沒有妨礙行人通行，更沒有拖吊的必要性，原處分明顯未符合法律要件，應該撤銷。

交通部公路局台中區監理所則認為，小清的車子明顯占據車道，導致路面縮減，會影響到雙向車輛會車通行，確實有「在顯有妨礙他車通行處所停車」的違規事實，依法開罰並無不妥。

不過，台中高等行政法院法官當庭檢視舉發機關拍攝的現場採證照片、小清在事發隔日拍攝的蒐證照片、Google街景圖之後，發現小清的車子停放位置雖然沒有停車格，但也沒有禁止臨時停車標線（紅色實線）或禁止停車標線（黃色實線），而且該地點已經被封閉，無法提供其他車輛通行，難認有達到妨礙其他車輛通行經過的程度。

再者，法官指出，小清的車子是依車輛順行方向緊靠路邊停放，無明顯占據車道的狀況，台中區監理所也沒有提出任何距離測量等資料可以證明，僅憑空言指證，實在令人難以採信。

法官認為，台中區監理所依有道交處罰條例第56條第1項第5款「在顯有妨礙他車通行處所停車」的行為裁罰小清，認事用法確實有違誤，最終裁定撤銷原處分，全案仍可上訴。