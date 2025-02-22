駕駛未禮讓撞傷行人　怪「舊斑馬線沒磨乾淨」反被打臉

記者黃翊婷／綜合報導

駕駛阿榮（化名）去年5月間開車行經苗栗縣頭份市一處路口，不慎撞傷一名正在過馬路的行人，因而挨罰7200元；他不滿受罰決定提出行政訴訟，主張舊的行人穿越道未磨除乾淨，加上陽光耀眼等因素，導致他沒有注意到行人。不過，台中高等行政法院法官審理之後，並未採信阿榮的說詞，最終裁定駁回。

▲阿榮未禮讓行人，雙方發生碰撞，導致行人受傷。（示意圖／達志影像，與本案當事人無關。）

判決書中記載，阿榮去年5月間開車行經苗栗縣頭份市自強路與和平路口，因不慎碰撞正在過馬路的行人，導致行人受傷，報警處理之後，被依法開罰7200元罰鍰、吊扣駕駛執照12個月，還要接受道路交通安全講習。

阿榮不滿挨罰，決定提出行政訴訟，他強調，該路口舊的行人穿越道未磨除乾淨，導致他誤判，以為沒有行人要過馬路，加上當時陽光耀眼，中央分隔島的路燈、號誌燈柱擋住行人，對向還有機車騎士駛來，他才會用較小的角度轉彎，進而導致事故發生。

不過，台中高等行政法院法官檢視相關證據影片之後，發現該路口新設的行人穿越道十分清晰，舊的行人穿越道雖然尚有部分白色線段痕跡未磨除，但依照一般通常的注意及認知，仍可以辨識該路口已經設有新的行人穿越道。

法官表示，阿榮的車輛通過路口中心時，行人已經通過中央分隔島步入後半段的枕木紋線段，根本沒有被路燈或號誌燈桿擋住；另依據道路交通事故調查報告表內容顯示，當時天氣晴朗、柏油路面乾燥、無缺陷及障礙物，沒有不能注意的情事，如果阿榮能多加注意車前狀況，應當能看到行人。

法官指出，不論該路口舊的行人穿越道有沒有磨除乾淨，都無礙駕駛應該優先禮讓行人這件事情，阿榮疏於遵守法規，難認有盡到相當的注意義務，確實有過失，最終沒有採信他的說詞，裁定駁回告訴，全案仍可上訴。