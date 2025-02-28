沒禮讓撞傷外國人挨罰1.2萬元　駕駛辯「他沒跌倒」

記者黃翊婷／綜合報導

一名駕駛去年4月間開車行經台中市潭子區一處路口，卻沒有暫停禮讓，因而與正要過馬路的外籍人士A男發生碰撞，導致對方腿部受傷，自己也挨罰1.2萬元罰鍰。駕駛事後提出行政訴訟，主張A男當時沒有跌倒，還能自行走路離開，應該沒有受傷，但未被台中高等行政法院法官採信，日前被裁定駁回。

▲駕駛未禮讓行人，導致行人遭撞傷。（示意圖／達志影像，與本案當事人無關。）

判決書中記載，該名駕駛去年4月間開車行經台中市潭子區建國路與東二路口，因為沒有暫停禮讓，與走在行人穿越道上的A男發生碰撞，導致A男腿部受到輕傷；駕駛因為此案，挨罰1.2萬元、吊扣駕駛執照12個月，還要參加道路交通安全講習。

駕駛不滿挨罰決定提出行政訴訟，強調當時發生擦撞之後，A男沒有跌倒，而且可以自行走路離開，應當沒有受傷。

但台中高等行政法院法官當庭勘驗路口監視器畫面、行車記錄器影像等證據，發現駕駛的車輛左轉之前，A男已經走在行人穿越道上，雙方之間沒有任何人、車或其他障礙物，駕駛的視野應當可以清楚看到A男，卻還是沒有減速並繼續轉彎，直到車頭撞上A男的右大腿，車輛才停下。

法官認為，A男是外籍人士，事發當下可能因為語言不通、不了解報案流程，所以沒有立刻報案，而是自行前往醫院就診，2天後才報案處理；況且整個事發過程有路口監視器影像、行車記錄器影像為證，A男的傷勢也有醫院診斷證明書為證，足以認定駕駛確實有「汽車駕駛人，駕駛汽車行近行人穿越道，有行人穿越時，不暫停讓行人先行通過，因而肇事致人受傷」的違規行為。

最終，法官表示，本案事證明確，裁罰內容也無違誤，駕駛訴請撤銷原處分為無理由，裁定駁回，全案仍可上訴。