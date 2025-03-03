蘋果FIND MY爆漏洞⋯駭客輕鬆「反追蹤」　研究籲：隨時藍牙更新

記者蘇晟彥／綜合報導

蘋果自創立來一直致力於保護用戶個資，但近日有研究指出，Apple 的「 Find My」功能存在安全上漏洞，駭客將可以利用假訊號進行反跟蹤，藉此來得知用戶的個人資訊。對此，研究表示，駭客只要花幾美金就能破解，並告誡所有用戶「藍牙系統」務必保持時刻更新，以防止遭到駭客侵入。

▼外國研究指出，FIND MY存在安全漏洞，駭客可以很輕鬆地得到使用者位置。

根據喬治梅森大學報告指出，近期有駭客發現一種叫做「nRootTag」技術，將可以攻擊裝置的藍芽，同時駭進蘋果「FIND MY」尋找網路，將目標的裝置變成一個標點，進而找到各種行動裝置、電腦的位置。對此，主研究者Junming Chen表示，「就像是把所有裝置都變成駭客的『Air Tag』，駭客們只要透過幾塊美金的花費，就能遠端知道所有位置，但使用者毫無知覺」

對此，團隊發現，這種攻擊通過欺騙蘋果的「尋找」網路，使其誤認為目標裝置是遺失的AirTag。AirTag向附近的蘋果裝置發送藍牙訊息，然後這些裝置通過蘋果雲匿名中繼其位置給擁有者進行追蹤。他們的攻擊方法可以在未經蘋果許可的情況下，將裝置（無論是桌上型電腦、智慧型手機還是物聯網裝置）變成「AirTag」，此時網路便開始追蹤。根據團隊試測，可以將將靜止電腦的位置精確到10英尺以內，準確追蹤在城市中移動的電動自行車的路線，甚至重建帶上飛機的遊戲機的確切飛行路徑並識別航班號。

nRootTag特別令人擔憂的是其90%的成功率以及在幾分鐘內追蹤裝置的能力。該技術不需要通常用於如此深入的系統存取的複雜管理員權限提升。相反，它巧妙地操縱「尋找」網路對裝置訊號的信任，實際上將蘋果有用的遺失裝置功能變成了不知情的同謀。研究人員證明，該攻擊廣泛適用於運行Linux、Android和Windows的電腦和行動裝置，以及多種智慧型電視和VR頭戴裝置。

此外，該團隊於2024年7月將問題告知蘋果，蘋果在後續的安全更新中正式承認了該問題，但他們尚未透露如何修補該問題。Junming Chen警告說，即使修補程式推出後，「我們預計會有相當數量的使用者因各種原因推遲或選擇不更新，而蘋果無法強制更新；因此，易受攻擊的『尋找』網路將繼續存在，直到這些裝置慢慢『消亡』，而這個過程需要數年時間。」，建議所有用戶隨時保持版本更新，以確保資安被嚴密保護。