　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
3C家電 3C焦點 家電 筆電相機 手機平板 遊戲APP | 科技生活

蘋果FIND MY爆漏洞⋯駭客輕鬆「反追蹤」　研究籲：隨時藍牙更新

記者蘇晟彥／綜合報導

蘋果自創立來一直致力於保護用戶個資，但近日有研究指出，Apple 的「 Find My」功能存在安全上漏洞，駭客將可以利用假訊號進行反跟蹤，藉此來得知用戶的個人資訊。對此，研究表示，駭客只要花幾美金就能破解，並告誡所有用戶「藍牙系統」務必保持時刻更新，以防止遭到駭客侵入。

▼外國研究指出，FIND MY存在安全漏洞，駭客可以很輕鬆地得到使用者位置。

根據喬治梅森大學報告指出，近期有駭客發現一種叫做「nRootTag」技術，將可以攻擊裝置的藍芽，同時駭進蘋果「FIND MY」尋找網路，將目標的裝置變成一個標點，進而找到各種行動裝置、電腦的位置。對此，主研究者Junming Chen表示，「就像是把所有裝置都變成駭客的『Air Tag』，駭客們只要透過幾塊美金的花費，就能遠端知道所有位置，但使用者毫無知覺」

對此，團隊發現，這種攻擊通過欺騙蘋果的「尋找」網路，使其誤認為目標裝置是遺失的AirTag。AirTag向附近的蘋果裝置發送藍牙訊息，然後這些裝置通過蘋果雲匿名中繼其位置給擁有者進行追蹤。他們的攻擊方法可以在未經蘋果許可的情況下，將裝置（無論是桌上型電腦、智慧型手機還是物聯網裝置）變成「AirTag」，此時網路便開始追蹤。根據團隊試測，可以將將靜止電腦的位置精確到10英尺以內，準確追蹤在城市中移動的電動自行車的路線，甚至重建帶上飛機的遊戲機的確切飛行路徑並識別航班號。

nRootTag特別令人擔憂的是其90%的成功率以及在幾分鐘內追蹤裝置的能力。該技術不需要通常用於如此深入的系統存取的複雜管理員權限提升。相反，它巧妙地操縱「尋找」網路對裝置訊號的信任，實際上將蘋果有用的遺失裝置功能變成了不知情的同謀。研究人員證明，該攻擊廣泛適用於運行Linux、Android和Windows的電腦和行動裝置，以及多種智慧型電視和VR頭戴裝置。

此外，該團隊於2024年7月將問題告知蘋果，蘋果在後續的安全更新中正式承認了該問題，但他們尚未透露如何修補該問題。Junming Chen警告說，即使修補程式推出後，「我們預計會有相當數量的使用者因各種原因推遲或選擇不更新，而蘋果無法強制更新；因此，易受攻擊的『尋找』網路將繼續存在，直到這些裝置慢慢『消亡』，而這個過程需要數年時間。」，建議所有用戶隨時保持版本更新，以確保資安被嚴密保護。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

03/02 全台詐欺最新數據

更多新聞
416 1 3166 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
李多慧「來台3年宣布搬家」　罕吐真實心聲：比工作還要累
今晚變天「雷雨襲全台」　最冷剩12度
「台灣又來這招？」中華隊違規登日媒　球迷批花錢買優勢
快訊／桃園某醫院女子墜樓！搶救不治
快訊／王品配息開獎！殖利率6.2％
快訊／南投魚池鄉長涉貪！夫妻訊後交保
台灣飯店不給一次性備品　日本人失望「價格還比日本貴」

分享給朋友：

追蹤我們：

科技新鮮事隨時爆，按讚成為3C達人

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 3C家電最新 全站最新

蘋果FIND MY爆漏洞⋯駭客輕鬆「反追蹤」　研究籲：隨時藍牙更新

iPhone 16e讓人難過　偷兩大功能且AI不支援繁中

iPhone 16e到底好不好用？果粉「因2功能」還是買了：很滿意

外媒爆蘋果再推新品！刻不容緩「本週會有消息」

黑男娶Lucy砸300萬辦婚禮！　克服11歲差：謝謝願意嫁給我

方大同過世隔天...　薛凱琪演出「哭到唱不下去」

《單身4》李時安太誠實XD　脫口「剛得到漂亮臉蛋」

火爆阿嬤逆向！連3撞等紅綠燈騎士還嗆：找S是不是

【太強啦～】2樓投籃7球都命中！全場沸騰嗨爆

照護員回頭2次繞過擋路車！104歲嬤遭撞噴飛送醫不治

方大同離世震驚南韓..曾當IU.Crush嘉賓　BIGBANG太陽告白「最喜歡的香港歌手」

聲樂老師評方大同：超愛他！　大讚「這才是唱現場該有的樣子」

單依純視方大同為人生導師 〈才二十三〉哽咽唱不下去

再也等不到方大同當嘉賓...　陶喆改詞〈愛愛愛〉：你永遠都在

蘋果FIND MY爆漏洞⋯駭客輕鬆「反追蹤」　研究籲：隨時藍牙更新

iPhone 16e讓人難過　偷兩大功能且AI不支援繁中

iPhone 16e到底好不好用？果粉「因2功能」還是買了：很滿意

外媒爆蘋果再推新品！刻不容緩「本週會有消息」

安格斯12星座一周運勢3／3-3／9　金牛情緒易爆發、射手可能舊愛回歸

米蘭直擊／Maison Margiela x GM三度聯名！20款新作、四角縫線金屬墨鏡

《我獨自升級》真人版車銀優有望出演成振宇　網熱議「下巴不夠尖」

《金田一》真人版男神「四代同堂」！　龜梨和也預告掀粉絲暴動

周興哲年初升格二寶爸再迎雙喜　「結晶首度曝光」甜喊：baby！

季芹爆洗澡一半「老公突闖入」習慣做1事！　王仁甫揭原因：就有Fu了

B2B模式助攻！「雲林良品」去年1.5億訂單　今年再戰東京食品展

警覺性提高！網友邀跨境電商投資　台東女先問警保住10萬

行李箱一開「全是人屍」！俄箱屍案摘走器官　死者心肝腎消失

連2年未提台灣！陸政協記者會聚焦經濟　巴西媒體秀中文被誇讚

體驗越南無號誌過馬路！抓好時機才出發過程超驚險

3C家電熱門新聞

外媒爆蘋果再推新品！

微軟宣布：Skype將於5／5終止服務

iPhone 16e到底好不好用？果粉「因2功能」還是買了

iPhone 16e讓人難過　偷兩大功能且AI不支援繁中

iPhone 16e首日開賣跌2000元！

ROG、MSI RTX 50系列筆電開賣

三星攜手Pokémon GO打造體驗館

FIND MY爆漏洞⋯駭客輕鬆反追蹤

快刪！高利貸詐騙偽裝金融App逾10 萬人下載

iPhone 16e開箱！

開車不分心 ！ETtoday語音新聞再升級

快訊／iOS 18.3.1更新突襲發佈

FB上互搜就變...「建議好友」？

原價屋組電腦裝輝達RTX5080　爆收完錢竟還加價6000元

更多熱門

相關新聞

iPhone 16e到底好不好用？果粉「因2功能」還是買了

iPhone 16e到底好不好用？果粉「因2功能」還是買了

蘋果「最便宜AI手機」iPhone 16e已經開賣。有網友好奇求問「有人覺得16e還不錯的嗎？」引來果粉分享，「續航逼近16Plus，性能也跟16標準版差不多」、「螢幕加大很給分」；也有人直言，本因為價格而猶豫不已，但考慮2大功能還是買了，「se2升級16e的，目前用起來是滿意的」。

外媒爆蘋果再推新品！

外媒爆蘋果再推新品！

蘋果官網10款產品　含致癌成分

蘋果官網10款產品　含致癌成分

iPhone輸錯密碼被鎖　解救方法曝光

iPhone輸錯密碼被鎖　解救方法曝光

iPhone 16e開箱！

iPhone 16e開箱！

關鍵字：

蘋果FIND MY

讀者迴響

熱門新聞

中華隊用電子設備　WBC罰2萬美元

快訊／孫協志夏宇童結婚了！

沒有陰道口　15歲少女口交離奇懷孕

女學生交男友離家　爸媽等20年聲請死亡

一周如四季30℃跌到12℃　3波變天濕冷

嘉義零食電商傳「搬貨跑路」！　疲老闆深夜最新聲明曝

女老闆交友成噩夢！遭暈船仔公開個資

峮峮90度鞠躬「邊荷律伸手急遮」

糖尿病能逆轉！醫曝有86％患者成功

黑男婚禮「全程戴墨鏡」引網討論

蹦闆爆知名網紅私下接客

突收裁員通知　竹科工程師焦慮：房貸還有1200萬

周董7歲兒拿下網球比賽冠軍！

高麗菜要挑「重的還是輕的？」譚敦慈曝脆甜關鍵

來不及下車求救　台中男陳屍車內3天

更多

最夯影音

更多

黑男娶Lucy砸300萬辦婚禮！　克服11歲差：謝謝願意嫁給我

方大同過世隔天...　薛凱琪演出「哭到唱不下去」

《單身4》李時安太誠實XD　脫口「剛得到漂亮臉蛋」

火爆阿嬤逆向！連3撞等紅綠燈騎士還嗆：找S是不是

【太強啦～】2樓投籃7球都命中！全場沸騰嗨爆

熱門快報

我把皮蛋加進拿鐵裡了!?

我把皮蛋加進拿鐵裡了!?

「文里補習班」開課啦！試試網路流傳的奇怪食物搭配，一起挑戰營養師的底線與勇氣！

槓桿投資慘賠？本集揭關鍵

槓桿投資慘賠？本集揭關鍵

一年賺億又賠光？龍哥揭投資陷阱，教你避開風險，穩健獲利！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面