外媒爆蘋果再推新品！刻不容緩「本週會有消息」

記者蘇晟彥／綜合報導

接棒在iPhone 16e後，彭博社資深記者馬克・古爾曼（Mark Gurman）就指出，春季新品將在近期上市，其中最受矚目的M4晶片 MacBook Air 已經迫在眉梢、刻不容暖，最快可能在這週就會有相關消息曝光，同時也會比照16e的方式，以新聞稿、官網宣布的方式進行。

▼彭博社記者馬克・古爾曼（Mark Gurman）爆料M4晶片的MacBook Air在本週可能會有消息。（圖／記者蘇晟彥攝）



綜合外媒指出，MacBook Air的消息已經「迫在眉梢」，根據可靠消息指出，在iPhone 16e後，將由Macbook Air接棒登場，這款搭載M4晶片的筆電可能會在這週宣布相關消息，用來回應用戶的迫切期待。

此外，iPad 、M2晶片的iPad Air庫存正在減少，依照蘋果的習慣，就在暗示這些機器將‘「改朝換代」，從 iPhone SE 3減少到iPhone 16e推出可以看出端倪，這意味著iPad 11相關消息也可能會逐步釋出，這款入門級的 iPad 同樣也會延續「支援蘋果AI」的方式，可能會搭載A17 Pro晶片，有望規格、算力大幅提升。

但相較於MacBook Air的迫切性，iPad 相關消息應該不會這麼快釋出。