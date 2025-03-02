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外媒：蘋果官網10款商品含致癌成分　包括充電器、行動電源

▲▼蘋果公司,果粉,iPhone,駭客（圖／路透社）

▲蘋果（Apple）公司販售的10款產品含有致癌、出現先天缺損、其他形式生殖傷害的化學物質。（圖／路透社）

記者詹雅婷／綜合報導

每日郵報報導，蘋果（Apple）公司販售的10款產品含有致癌、出現先天缺損、其他形式生殖傷害的化學物質，包括磁吸式行動電源、充電器、Apple Watch充電座等。在美國加州監管機構的要求之下，這些設備在蘋果官網銷售頁面有標註黃標警語。

1.Belkin BoostCharge Pro磁吸式行動電源5K（蛇年限定版）。（圖／翻攝自蘋果官網）
▲▼ 。（圖／翻攝自蘋果官網）
 

2.Belkin BoostCharge Pro磁吸式行動電源10K+充電線。（圖／翻攝自蘋果官網）
▲▼ 。（圖／翻攝自蘋果官網）

3.Nimble Podium 3合1無線充電器。（圖／翻攝自蘋果官網）
▲▼ 。（圖／翻攝自蘋果官網）

4.Nimble Valet 3合1無線充電器。（圖／翻攝自蘋果官網）
▲▼ 。（圖／翻攝自蘋果官網）

5.Nimble Champ 10K隨身充電器。（圖／翻攝自蘋果官網）
▲▼ 。（圖／翻攝自蘋果官網）

6.Nimble 3合1摺疊式無線充電器。（圖／翻攝自蘋果官網）
▲▼ 。（圖／翻攝自蘋果官網）

7.Nimble Watch Stand蘋果手錶充電座。（圖／翻攝自蘋果官網）
▲▼ 。（圖／翻攝自蘋果官網）

8.mophie powerstation pro行動電源。（圖／翻攝自蘋果官網）
▲▼ 。（圖／翻攝自蘋果官網）

9.mophie powerstation mini迷你行動電源。（圖／翻攝自蘋果官網）
▲▼ 。（圖／翻攝自蘋果官網）

10.mophie磁吸式車用無線充電器（MagSafe相容）。（圖／翻攝自蘋果官網）
▲▼ 。（圖／翻攝自蘋果官網）

部分產品標註單一警語「癌症及生殖系統損害　www.P65warnings.ca.gov」，有的商品則是多出一段說明，提及「警告：本產品可能使您接觸包括雙酚A（BPA）的化學物質，這些物質被加州政府認定會導致先天缺損或其他生殖傷害。如需更多資訊，請訪問www.P65warnings.ca.gov」。

研究指出，雙酚A會干擾人體賀爾蒙功能，導致生育問題、性發育失調，導致癌症與其他健康問題。研究顯示，從商品上脫落的雙酚A多達16%至20%可被人體皮膚接觸吸收。

儘管部分產品有詳列出含有雙酚A成分，但有些產品只列出具癌症及生殖系統損害，並未詳細列出含有何種有害化學物質。

美國普渡大學公衛教授威爾斯（Ellen Wells）提到，警語並未具體標註商品含有的危險物質含量，且需要標註警語的最低標準不一定會影響大部分的人，但假如有人特別容易受生殖傷害、先天缺陷或癌症影響，可能就會想避免使用這些產品。舉例來說，孕婦可能會想避開含有先天缺陷警語的產品，有癌症家族病史者可能會想放棄使用標註致癌警語的商品。

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