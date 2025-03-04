川普稱中共若犯台美也受衝擊　顧立雄：台海和平關乎美核心利益

記者杜冠霖／台北報導

台積電執行長魏哲家今（4日）宣布，將再投資美國千億美元、新建5座晶圓廠。美國總統川普強調，這讓美國在晶片產業享有優勢，「若台灣有事，這會有很大影響」。對此，國防部長顧立雄今受訪時表示，川普談話反映美國最大核心利益就是維持印太區域、包含台海區域現狀與和平穩定，台美有共同的核心利益，也希望台海維持和平穩定，可以採取共同嚇阻方式，取得避免戰爭發生的能力。

▲國防部長顧立雄。（圖／記者屠惠剛攝）



對於中國若犯台，台積電新投資計畫是否可以讓對美衝擊降到最低？川普回應：「顯然那將會是一場災難。但是至少這（指台積電投資）會讓我們對這個非常非常重要生意擁有某種形勢，若台灣有事，這會有很大影響。」

顧立雄表示，川普談話反映美國在印太區域存在，對美而言，是重大重大核心利益，美國在印太區域一但退卻，對美國經濟、軍事安全以及地緣戰略角度來看，影響都非常巨大。

顧立雄認為，美國最大核心利益就是維持印太區域、包含台海區域現狀與和平穩定，才能維持全球經濟、繁榮，我國有跟美國共同的核心利益，也希望台海維持和平穩定。

顧立雄強調，既然台美對印太、台海和平有共同目標，可以採取共同嚇阻方式，取得避免戰爭發生的能力，台美有這樣的共識就能合作。

