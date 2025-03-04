台積電加碼投資美國　葛如鈞曝隱憂：台灣恐成「無用之地」

▲美國總統川普與台積電董事長暨總裁魏哲家在白宮宣布加碼投資。（圖／路透）

記者郭運興／台北報導

美國總統川普和台積電董事長暨總裁魏哲家在白宮共同宣布，台積電將對美國再投資至少1000億美元，用於興建3座晶圓廠、2座先進封裝廠等設施。對此，國民黨立委葛如鈞今（4日）表示，台灣「矽盾」正面臨削弱危機，政府須立即採取對策，台積電越在美生產，台灣地緣政治重要性越低，美國未來幫台灣的誘因也越少，台灣恐成「無用之地」，政府何時登上談判桌，考驗執政黨的智慧。

葛如鈞表示，台積電宣布再砸千億美元到美國，董事長魏哲家與川普及商務部長盧特尼克同台亮相，這不僅是資金外移，更是台灣經濟命脈的轉向。

葛如鈞直言，消息一出，台積電ADR（TSM）在美股暴跌4.2%，投資者震驚於台積電未經充分談判便迅速加碼投資。台灣圍繞台積電生態系才剛起步，新竹、高雄建廠與CoWoS產能調整才開始，如今卻因美國壓力轉向，台灣「矽盾」正面臨削弱危機。

葛如鈞認為，美國未提供補助，還要求2奈米以下先進製程優先設在亞利桑那州，從1座5奈米廠加速到2-3座4奈米/3奈米/2奈米廠。商業上，美國製造成本是台灣兩倍，工程師難覓，毛利將大幅下滑；政治上，台積電或為換取美國支持而妥協。但速度越快、製程越先進，對台積電與台灣越不利，產業空洞化隱憂加劇。

葛如鈞批評，政府的缺席與無力，令人失望，經濟部次長訪美近一個月，無消無息，執政黨喊「AI內閣」一年卻無作為，反觀烏克蘭談稀土、日本軟銀投五千億美元，領袖親赴白宮談判桌，而台灣無力幫台積電減緩美國壓力。

葛如鈞憂心，台積電或不懂與美談判，但政府應知如何協助，CNBC今晨採訪中自己指出，台積電越在美生產，台灣地緣政治重要性越低，美國未來幫台灣的誘因也越少，台灣恐成「無用之地」。

葛如鈞指出，政府須立即行動，採取可能的對策，第一，保技術根留台灣：政策確保先進製程不全外移。第二，強化供應鏈地位：參與國際談判，維持台灣不可替代性。第三，加速本地投資：推動軟體產業、區塊鏈、機器人與 AI 應用，多元化發展產業根基。

最後，葛如鈞強調，台灣不能僅靠台積電獨撐大局。政府何時登上談判桌，矽盾破防，不能全黨神隱搞鬥爭，要為台灣爭取未來，考驗執政黨的智慧。

▼國民黨立委葛如鈞。（圖／記者林敬旻攝）