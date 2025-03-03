帳單信封丟紙類回收前「必做1舉動」！正確做法曝　做錯罰6000元

▲帳單信封很多人都會丟錯分類。（圖／記者周宸亘攝）



記者施怡妏／綜合報導

每個月都會收到帳單，信封究竟該丟一般垃圾還是回收呢？本土環保組織「RE-THINK重新思考」團隊製作的「回收大百科」，收錄101種生活中最容易丟錯的物品，其中一個就是帳單信封，因材質單純可丟紙類回收，但要注意的是，塑膠膜是一般垃圾，要先拆下丟入一般垃圾。

根據網站「回收大百科」指出，帳單信封因為材質單純、處理成本相對低，此類垃圾回收價值高，只要做好分類，它們就有很高的機會被再利用，但投入紙類回收桶前，必須先把塑膠膜拆下來丟一般垃圾。不過，隨著科技越來越進步，很多帳單都已經電子化，申請線上繳款快速方便又環保，有些還能有手續費優惠。

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台中市環保局在官網寫道，常見的廢紙回收有報紙、紙箱、餅乾紙盒、雜誌、書籍等，若包裝有塑膠包覆、外封套、膠帶、塑膠線圈等，需先去除再回收。報紙類及牛皮紙類請另外單獨分別綑綁，白紙類也最好能單獨分出加以回收。

根據《廢棄物清理法》第50條第2款規定，民眾必須做好資源回收分類，若隨意丟棄垃圾，將面臨1200元至6000元的罰款。新北市環保局也呼籲，民眾應遵守相關規定，共同維護環境整潔。