「淨海聯盟」保育海洋成效卓越　清除3,811公斤海廢

▲台東「淨海聯盟」保育海洋成效卓越清除3,811公斤海廢。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

台東縣政府積極推動海洋保育，透過環保艦隊、海洋巡守隊及潛海戰將等組織，共同組成「台東縣淨海聯盟」，在環保局的整合與推動下，持續創新守護海洋。根據統計，113年「台東縣淨海聯盟」共清除3,811公斤海洋廢棄物，其中「環保艦隊」負責清理海漂垃圾，並運用東部第一艘遙控海廢清理無人船，有效清除2,457公斤海廢，占總量的64.5%，顯示科技輔助海洋保育的顯著成效。

台東縣政府表示，縣內持續推動海洋永續政策，透過加強海洋廢棄物管理、推廣生態友善漁業及擴大社會參與等措施，朝向聯合國永續發展目標（SDGs）第14項「海洋生態」邁進。此外，政府也積極鼓勵民間團體及企業加入「台東縣淨海聯盟」，透過公私協力，共同守護海洋環境，期盼吸引更多資源與人力投入，共同維護潔淨健康的海洋。

台東縣環保局指出，「台東縣淨海聯盟」成員已達753人，包括環保艦隊196艘、潛海戰將154人、海洋巡守隊403人。113年總計清除3,811公斤海洋廢棄物，其中2,457公斤透過遙控海廢清理無人船作業完成，顯示科技在海洋保育中的應用已發揮良好效果。環保局感謝所有參與者的貢獻，正因為這些海洋守護者的努力，才能確保台東海岸線的潔淨與永續。

此外，「台東縣淨海聯盟」成員人數持續增加，各學校、企業及團體的參與日益活躍。例如，台東大學山海中心的潛水隊去年多次執行潛水淨海任務；成功大學的海洋巡守隊則與綠島公所及當地業者合作，共同清理海岸垃圾，進一步推動淨海行動，並吸引更多人關注海洋保育。

環保局表示，今年將以「海洋藍碳」為主題，清理纏繞珊瑚的廢棄漁網，以保護珊瑚生態，並透過水下攝影記錄珊瑚生長情形。同時，將強化科技應用，包括設立海域水質監測站及增加遙控海廢清理無人船，持續推動台東海洋環境的永續發展，確保「台東藍」能夠長久維持。