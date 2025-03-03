9畜牧場年發電量曝！高雄用「豬糞沼氣發電」　最高達349萬度

▲高雄推「豬糞變沼氣發電」，9畜牧場年發電量驚人。（圖／記者賴文萱翻攝）

記者賴文萱／高雄報導

高雄市政府農業局推動養豬場利用豬糞尿水製成沼氣來發電，截至去年底已經輔導9家畜牧場建置沼氣發電系統，每年總發電量最高達349萬度電，相當於960戶家庭一整年的用電量。不但減少臭味、減少碳排放，還能讓廢棄物轉成白花花的鈔票，成為最名副其實的「再生能源」。

高雄市在推動畜牧業淨零減碳及綠能發展上持續領先全國，輔導阿蓮區志賢畜牧場成為全國首家取得生質能發電再生能源憑證（簡稱綠電憑證）的民營養豬場，這項成就不僅展現高雄市畜牧業的創新與永續發展實力，更為全國畜牧業綠能轉型樹立了標竿。

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▲阿蓮區志賢畜牧場糞尿水處理系統與沼氣發電系統空拍圖。（圖／記者賴文萱翻攝）

截至去年底高雄市農業局已輔導9家畜牧場建置沼氣發電系統，每年總發電量最高可達349萬度電，相當於960戶家庭一整年的用電量，減少了1,727公噸的碳排放。

同時積極推動畜牧場綠能憑證化，已輔導3場畜牧場成功取得5,932張生質能綠電憑證，並完成3,708張憑證轉移，除了發電供畜牧場自用節省了電費之外，綠電憑證轉移時更可獲得額外的收入。

阿蓮區「志賢畜牧場」為飼養2,040頭的養豬場，109年起由農業局及工研院組成的輔導團隊協助建置了30KW的沼氣發電系統，每年最高可發電6萬度供場內使用，節省超過20萬元電費。

▲▼高雄市政府農業局與工研院中分院，共同輔導志賢畜牧場申請再生能源憑證實景。（圖／記者賴文萱翻攝）

農業局於去年協助該場成為全國第一家取得生質能發電綠電憑證的民營養豬場，若憑證全數交易最高可再額外獲得27萬元的交易收入，也就是說志賢畜牧場除養豬外每年最高可額外獲得約47萬的收益、相當可觀。

志賢畜牧場負責人高志賢表示，沼氣的利用不僅解決了畜牧業的環保問題，還能利用資源轉換為綠電，是一項雙贏的策略。

高雄市農業局表示，畜牧廢棄物資源化循環利用，不僅可由沼氣發電節省電費及綠電憑證增加養豬以外的收益，更符合全球淨零碳排的趨勢。

為鼓勵更多養豬場投入沼氣發電，將持續提供多項獎勵與補助政策，並有專業輔導團隊從系統建置、規劃到憑證申請的全程輔導協助，幫助畜牧業者順利投入綠電市場賺取綠金。