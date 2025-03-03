　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

9畜牧場年發電量曝！高雄用「豬糞沼氣發電」　最高達349萬度

▲▼豬糞也能賺錢！高雄推「用沼氣發電」　9畜牧場年發電量驚人。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲高雄推「豬糞變沼氣發電」，9畜牧場年發電量驚人。（圖／記者賴文萱翻攝）

記者賴文萱／高雄報導 

高雄市政府農業局推動養豬場利用豬糞尿水製成沼氣來發電，截至去年底已經輔導9家畜牧場建置沼氣發電系統，每年總發電量最高達349萬度電，相當於960戶家庭一整年的用電量。不但減少臭味、減少碳排放，還能讓廢棄物轉成白花花的鈔票，成為最名副其實的「再生能源」。

高雄市在推動畜牧業淨零減碳及綠能發展上持續領先全國，輔導阿蓮區志賢畜牧場成為全國首家取得生質能發電再生能源憑證（簡稱綠電憑證）的民營養豬場，這項成就不僅展現高雄市畜牧業的創新與永續發展實力，更為全國畜牧業綠能轉型樹立了標竿。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼豬糞也能賺錢！高雄推「用沼氣發電」　9畜牧場年發電量驚人。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲阿蓮區志賢畜牧場糞尿水處理系統與沼氣發電系統空拍圖。（圖／記者賴文萱翻攝）

截至去年底高雄市農業局已輔導9家畜牧場建置沼氣發電系統，每年總發電量最高可達349萬度電，相當於960戶家庭一整年的用電量，減少了1,727公噸的碳排放。

同時積極推動畜牧場綠能憑證化，已輔導3場畜牧場成功取得5,932張生質能綠電憑證，並完成3,708張憑證轉移，除了發電供畜牧場自用節省了電費之外，綠電憑證轉移時更可獲得額外的收入。

阿蓮區「志賢畜牧場」為飼養2,040頭的養豬場，109年起由農業局及工研院組成的輔導團隊協助建置了30KW的沼氣發電系統，每年最高可發電6萬度供場內使用，節省超過20萬元電費。

▲▼豬糞也能賺錢！高雄推「用沼氣發電」　9畜牧場年發電量驚人。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲▼高雄市政府農業局與工研院中分院，共同輔導志賢畜牧場申請再生能源憑證實景。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲▼豬糞也能賺錢！高雄推「用沼氣發電」　9畜牧場年發電量驚人。（圖／記者賴文萱翻攝）

農業局於去年協助該場成為全國第一家取得生質能發電綠電憑證的民營養豬場，若憑證全數交易最高可再額外獲得27萬元的交易收入，也就是說志賢畜牧場除養豬外每年最高可額外獲得約47萬的收益、相當可觀。

志賢畜牧場負責人高志賢表示，沼氣的利用不僅解決了畜牧業的環保問題，還能利用資源轉換為綠電，是一項雙贏的策略。

高雄市農業局表示，畜牧廢棄物資源化循環利用，不僅可由沼氣發電節省電費及綠電憑證增加養豬以外的收益，更符合全球淨零碳排的趨勢。

為鼓勵更多養豬場投入沼氣發電，將持續提供多項獎勵與補助政策，並有專業輔導團隊從系統建置、規劃到憑證申請的全程輔導協助，幫助畜牧業者順利投入綠電市場賺取綠金。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

03/02 全台詐欺最新數據

更多新聞
416 1 3166 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
帳單信封丟紙類回收前「必做1舉動」　做錯罰6000元
館長SWAG處女秀「首戰女優是暗黑IU」
台中餐廳「不接待10歲以下兒童」　公告揭慘案！萬人力挺
斥找人架離花蓮退休師　傅崐萁還原現場嗆「葉霸」是深綠預謀
肯爺前女友也脫了！全裸登「奧斯卡派對」　粉色全露出

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

歡慶三月女神節！台中餐廳消費抽雙人餐券　85度C推第二杯38元

她只用清水洗澡！十幾年來「根本沒人發現」　醫曝好處

2025年首次血月又逢水逆　1生肖、5星座留意影響

李多慧學中文用ㄅㄆㄇㄈ！　台粉見她筆記驚呼：字好漂亮

誰在你背後「潑髒水」？　林萃芬揭露4種常見造謠者的心理動機

9畜牧場年發電量曝！高雄用「豬糞沼氣發電」　最高達349萬度

回訊息「最敷衍排行」曝光　一票人點頭：只回1個字超火大

「古坑149甲線跨清水溪橋」今動工　預計117年通車

餐廳「不接待10歲以下兒童」！原因曝光...1.8萬人力挺

台中新光三越第二賣場「2階段」明登場　13家美妝品牌進駐林酒店

黑男娶Lucy砸300萬辦婚禮！　克服11歲差：謝謝願意嫁給我

方大同過世隔天...　薛凱琪演出「哭到唱不下去」

火爆阿嬤逆向！連3撞等紅綠燈騎士還嗆：找S是不是

《單身4》李時安太誠實XD　脫口「剛得到漂亮臉蛋」

【太強啦～】2樓投籃7球都命中！全場沸騰嗨爆

照護員回頭2次繞過擋路車！104歲嬤遭撞噴飛送醫不治

方大同離世震驚南韓..曾當IU.Crush嘉賓　BIGBANG太陽告白「最喜歡的香港歌手」

聲樂老師評方大同：超愛他！　大讚「這才是唱現場該有的樣子」

單依純視方大同為人生導師 〈才二十三〉哽咽唱不下去

再也等不到方大同當嘉賓...　陶喆改詞〈愛愛愛〉：你永遠都在

歡慶三月女神節！台中餐廳消費抽雙人餐券　85度C推第二杯38元

她只用清水洗澡！十幾年來「根本沒人發現」　醫曝好處

2025年首次血月又逢水逆　1生肖、5星座留意影響

李多慧學中文用ㄅㄆㄇㄈ！　台粉見她筆記驚呼：字好漂亮

誰在你背後「潑髒水」？　林萃芬揭露4種常見造謠者的心理動機

9畜牧場年發電量曝！高雄用「豬糞沼氣發電」　最高達349萬度

回訊息「最敷衍排行」曝光　一票人點頭：只回1個字超火大

「古坑149甲線跨清水溪橋」今動工　預計117年通車

餐廳「不接待10歲以下兒童」！原因曝光...1.8萬人力挺

台中新光三越第二賣場「2階段」明登場　13家美妝品牌進駐林酒店

恆基課輔班學童進田間　採大白菜體驗食農教育

植樹節好康！基隆七堵苗圃3張發票換樹苗　26種喬灌木助綠化

馬兒墜冰湖露出「一顆馬頭」　飼主警察合力拉與死神拔河

美國的承諾與現實：從烏克蘭困境看台灣的戰略選擇

歡慶三月女神節！台中餐廳消費抽雙人餐券　85度C推第二杯38元

椒心胡椒沙拉醬放進壽司！爭鮮x雙月10款聯名商品今日上市

「給200萬元才願意生孩」且拒擔房貸　他怒：女友蹭免費！兩派吵翻

屏東身障男搭車返家提前下車迷路　東港警熱心協助

女星爆閨蜜「一夜情戰績輝煌」！睡遍各行業：男人沒停過

還原楊繡惠、白雲同框現場！江泳錡澄清「本就沒吵架」：我嚇昏

【太強啦～】2樓投籃7球都命中！全場沸騰嗨爆

生活熱門新聞

一周如四季30℃跌到12℃　3波變天濕冷

糖尿病能逆轉！醫曝有86％患者成功

高麗菜要挑「重的還是輕的？」譚敦慈曝脆甜關鍵

嘉義零食電商傳跑路！疲老闆妻深夜發聲明

一大坨紫色！　鄭明典PO圖：季節性強對流系統回來了

全台有雨倒春寒　「最冷剩10℃」時間曝

帳單信封丟紙類回收前「必做1舉動」　做錯罰6000元

快訊／中華隊「WBC資格賽違規」　蔡其昌發文道歉了

濕冷劇變夏回冬　今晚起「全台下4天」雨最大地區曝

日人批遊客亂丟垃圾！一看「這罐」好熟悉：太丟臉

鼎泰豐為何不會倒？　網點出原因：怎麼輸

倒春寒剩10℃　「全台濕冷回冬」時間曝

好事來了！　12星座「3月首週運勢」出爐

台中餐廳公告「不接待10歲以下兒童」　萬人狂讚！

更多熱門

相關新聞

洲際酒店成全台「最低碳飯店」

洲際酒店成全台「最低碳飯店」

高雄亞灣區國際品牌飯店陸續進駐，已成為飯店一級戰區，高市府環保局規劃於亞灣區建構「低碳服務鏈」，選定洲際酒店作為標的，輔導業者計算碳排放量，於2月成功取得環境部「碳足跡標籤」。不僅是南台灣首例，每房每天碳排放量21公斤更是其他飯店1/5，可說是最低碳飯店，作為高雄推動綠色經濟的堅實基礎。

帳單信封丟紙類回收前「必做1舉動」　做錯罰6000元

帳單信封丟紙類回收前「必做1舉動」　做錯罰6000元

快訊／總統府拍板午夜後「完全關燈」　夏天提早關冷氣、減少洗車

快訊／總統府拍板午夜後「完全關燈」　夏天提早關冷氣、減少洗車

米其林綠星「超夯素食餐廳」被抵制！鄰居怒貼布條

米其林綠星「超夯素食餐廳」被抵制！鄰居怒貼布條

四接只是過渡　非國家能源轉型終點

四接只是過渡　非國家能源轉型終點

關鍵字：

高雄市畜牧業環保再生能源沼氣发电

讀者迴響

熱門新聞

中華隊用電子設備　WBC罰2萬美元

快訊／孫協志夏宇童結婚了！

沒有陰道口　15歲少女口交離奇懷孕

女學生交男友離家　爸媽等20年聲請死亡

嘉義零食電商傳「搬貨跑路」！　疲老闆深夜最新聲明曝

一周如四季30℃跌到12℃　3波變天濕冷

女老闆約砲成噩夢！遭暈船仔公開個資

峮峮90度鞠躬「邊荷律伸手急遮」

糖尿病能逆轉！醫曝有86％患者成功

黑男婚禮「全程戴墨鏡」引網討論

蹦闆爆知名網紅私下接客

周董7歲兒拿下網球比賽冠軍！

來不及下車求救　台中男陳屍車內3天

高麗菜要挑「重的還是輕的？」譚敦慈曝脆甜關鍵

突收裁員通知　竹科工程師焦慮：房貸還有1200萬

更多

最夯影音

更多

黑男娶Lucy砸300萬辦婚禮！　克服11歲差：謝謝願意嫁給我

方大同過世隔天...　薛凱琪演出「哭到唱不下去」

火爆阿嬤逆向！連3撞等紅綠燈騎士還嗆：找S是不是

《單身4》李時安太誠實XD　脫口「剛得到漂亮臉蛋」

【太強啦～】2樓投籃7球都命中！全場沸騰嗨爆

熱門快報

我把皮蛋加進拿鐵裡了!?

我把皮蛋加進拿鐵裡了!?

「文里補習班」開課啦！試試網路流傳的奇怪食物搭配，一起挑戰營養師的底線與勇氣！

槓桿投資慘賠？本集揭關鍵

槓桿投資慘賠？本集揭關鍵

一年賺億又賠光？龍哥揭投資陷阱，教你避開風險，穩健獲利！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面