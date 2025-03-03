今晚變天「雷雨襲全台」　周五最冷剩12度

▲隨鋒面接近和通過，今晚和明天將出現雷雨。（示意圖／記者湯興漢攝）

記者李姿慧／台北報導

今天(3日)晚間隨鋒面接近，各地將轉為陣雨或雷雨，且持續到周三，後續華南雲雨區接力，降雨持續到周五，天氣濕冷；周四有冷氣團南下，一路降溫影響到周日清晨，其中最冷時間點將出現在周五清晨，低溫下探12度。

中央氣象署預報員陳姵安表示，今晚開始鋒面逐漸影響，各地轉短暫陣雨或雷雨，中部以北、東北部、東部降雨廣泛，有局部大雨機會，伴隨短延時強降雨，降雨持續到周三清晨，周三白天打雷現象減緩，但伴隨華南雲雨區東移，水氣仍多，降雨持續，轉成偏局部短暫雨。

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▲▼降雨趨勢。（圖／氣象署提供）

陳姵安指出，周三清晨鋒面通過、東北季風增強，周四冷氣團南下，將一天比一天更冷，預計影響到周日清晨，華南雲雨的影響則是到周五，因此今晚到周五水氣偏多，為濕冷天氣；周六雖仍有冷氣團持續影響，但水氣轉乾，僅北部、東半部局部短暫陣雨，其他地區多雲到晴。

周日白天冷氣團減弱，氣溫回升，陳姵安說明，周日北部、東半部溫度回升明顯，中南部則是周六高溫就回升，但受冷氣團影響，早晚仍冷；周日白天到下周一轉為更乾天氣，各地氣溫回升，降雨則是基隆北海岸、大台北跟東半部等地區。

▲一周溫度趨勢。（圖／氣象署提供）

溫度趨勢上，陳姵安說明，冷氣團為周四開始南下，周四前高低溫也逐漸下降，北部明天清晨約20到21度，高溫比今天更為降低，今天高溫約27度，明天降至23度；明天入夜後溫度持續下探，周三清晨北台灣高溫不會超過20度，該波冷氣團最低溫時間點為周五清晨，北部大約12到14度、中部13到14度、南部15到16度、花東16度，這波冷氣團影響周四到周六清晨北台灣整天偏冷。

濃霧影響方面，今天到明天清晨，金馬、中部以北、基隆北海岸等容易有低雲或霧；明天上午金馬地區可能持續有低雲或霧影響能見度。

▼天氣重點和提醒。（圖／氣象署提供）