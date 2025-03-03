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台北「水牛書店」4月上旬熄燈　業務將遷往桃園

▲▼水牛書店。（圖／翻攝自Facebook／羅文嘉）

▲台北水牛書店將於4月上旬熄燈。（圖／翻攝自Facebook／羅文嘉）

文／中央社

海峽交流基金會秘書長羅文嘉2012年接手老字號「水牛」出版社，後陸續於桃園及台北設立水牛書店。在台北營運12年的水牛書店近日公告，預計4月上旬熄燈，相關業務將遷移至桃園。

水牛書店共同創辦人、羅文嘉妻子劉昭儀今天向中央社記者表示，台北水牛書店營運以來，除持續以書籍參與社會議題，也有土地相關主題市集，鎖定客群、培養客群，在經營上沒什麼問題，結束營運「純粹是我有點累了」。

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水牛書店臉書粉絲專頁在2月27日貼文公告，水牛書店將於4月上旬結束在台北瑞安街12年時光，相關業務將遷移至桃園復興區的「山裡生活」（休閒農場）合併營運。

劉昭儀說，在水牛書店公告結束台北門市營運消息後，這幾天陸續有讀者、好友前來店裡，「如果有人認為這是很感傷的事情，我想說我是選擇往前走。」將門市結束後再開拓新里程碑。

羅文嘉昨天發文表示，當初接下水牛出版社、開水牛書店與學田市集，到後來水牛自然學校、山裡生活，不管耕山耕田、養育小孩，劉昭儀都比他還賣力。此次決定結束台北水牛書店與學田市集，是心裡愧疚、具體行動的一次。

羅文嘉回顧，2019年他臨時受命回民進黨中央黨部工作，若沒有讀者們幫忙挺住，水牛書店可能那年就畫下句點。水牛的經典好書雖然量已大不如前，但從沒停止出貨。未來水牛好書與好物將持續以「我愛你學田市集官網」線上供應。

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