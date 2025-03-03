今晚變天「明天防雷雨、強陣風」　周四到周五最溼冷

▲鋒面影響，明天各地有對流雨機會。（示意圖／記者李毓康攝）

記者李姿慧／台北報導

今天(3日)各地暖熱，南部近山區高溫上看33度，不過今明兩天有鋒面接近，今下半天到晚間降雨增加，明天一整天全台有局部劇烈對流雨，後續華南雲雨東移，降雨持續到周五。由於周三到周日清晨有冷氣團影響，全台大降溫，局部低溫探13度，周四和周五超溼冷。

中央氣象署預報員朱美霖表示，未來一周天氣將受一波大陸冷氣團影響，今天偏暖熱，明天隨轉降雨氣溫逐漸下降，隨後冷空氣影響轉溼冷。

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華南一帶有鋒面系統建立，朱美霖指出，台灣今天偏南風，天氣暖熱，隨鋒面逐漸接近，今天天氣將逐漸轉不穩定，今天上半天多雲到晴，降雨機率下午到晚間增加，中部以北、東北部、東半部降雨增多；今晚到明晨，隨鋒面更接近台灣附近，天氣更趨不穩定，會有中小尺度對流發展，帶來瞬間大雨、雷擊、強陣風。

▲▼一周降雨趨勢。（圖／氣象署提供）

明天全台各地仍受鋒面影響，朱美霖說明，西半部、東北部、宜蘭、花蓮降雨明顯，要留意有局部大雨和明顯對流影響下的強降雨或雷擊；周三清晨鋒面通過後，整體對流狀況才會沒有這麼旺盛，不過華南雲雨區東移，各地偏溼偏冷，中部以北、東北部、花蓮陰雨，南台灣也可能有局部降雨。

朱美霖分析，華南雲雨影響將維持到周五，全台各地受冷氣團、華南雲雨影響，將偏溼偏冷，周六和周日迎風面地區降雨持續，其他地區降雨減少，北台灣濕冷，中南部可見陽光。

▲一周溫度趨勢。（圖／氣象署提供）

一周溫度趨勢方面，朱美霖表示，今天暖熱，明天鋒面通過轉陰雨，各地白天氣溫下降，明顯降溫在周三到周六一整天，冷氣團影響下，各地氣溫偏低，特別是周四、周五明顯濕冷，中部以北、東北部低溫13到15度，其他地區16到18度，直到周日白天氣溫回升，未來一周周三到周日清晨最冷，周四和周五尤其溼冷。