高雄深夜2小黃碰撞！他違規迴轉挨撞「90度轉向」　乘客跑了

記者許宥孺／高雄報導

高雄市三民區今(3日)凌晨發生一起車禍，一部計程車於路口違規迴轉，遭到後方的計程車猛力撞上，駕駛瞬間頭暈目眩，沒想到回神後才發現，後座的乘客已不知去向。警方依規定對2方駕駛進行酒測，肇因仍待鑑定。

▲高雄深夜2部計程車發生車禍。（圖／記者許宥孺翻攝）

事故發生在3日凌晨12點55分，警方獲報，三民區中華三路、鐵道三街口發生車禍，員警趕抵現場時，發現是2部計程車發生碰撞，力度看似相當大，後方計程車安全氣囊爆開，引擎蓋也凸起，前方遭撞的計程車則是90度大旋轉。

警方調查，當時59歲陳姓男子、43歲湯姓男子分別駕駛計程車，沿中華三路北往南方向行駛，陳姓駕駛於肇事路口不依號誌違規迴轉，導致湯姓駕駛剎車不及發生碰撞，所幸2人都無明顯外傷。

▲違規計程車遭撞力道不小，車身瞬間旋轉90度。（圖／記者許宥孺翻攝）

警方詢問2名駕駛，當時車上是否載有乘客，兩人都回答沒有。不過警方事後再次確認，陳姓駕駛改口表示，當時碰撞力道相當大，他一時撞到頭暈恍神，因此回答錯誤，當時車上是有載乘客的。

警方表示，搭乘計程車發生車禍時，建議乘客可留在現場協助製作證人筆錄，若因事故受傷，後續更可依肇責比例要求理賠。