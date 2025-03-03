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「吉卜力特展」周邊商品價格比日本貴逾2倍　網友揭露背後關鍵原因！

▲▼ 。（圖／網友授權提供）

▲「吉卜力特展」周邊商品價格比日本貴逾2倍　網友揭露背後關鍵原因 。（圖／網友＠louis3149授權提供）

記者王威智／綜合報導

近期於台北華山文化園區展出的「吉卜力特展」，228連假吸引了大量影迷前來參觀，展區內精緻還原的經典場景與角色讓粉絲們大呼過癮。然而，有網友在社交平台Threads發文指出，展覽的周邊商品價格竟比日本當地高出超過兩倍，並表示自己最終「含淚放回」心儀的龍貓玩偶。此帖一出，立即引發了網友們的熱烈討論。

一名網友louis3149在Threads發文表示，當他參觀展覽時，原本打算購買一隻龍貓玩偶作為紀念，但發現商品在該展覽的售價為3,150元台幣，而商品的原標籤顯示日本售價為6,050日圓（約1,300元台幣），價格相差逾兩倍，讓他相當錯愕，最終決定放棄購買。

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▲▼ 。（圖／網友授權提供）

▲網友逛「吉卜力特展」發現周邊商品價格比日本貴逾2倍 。（圖／網友＠louis3149授權提供）

此貼文引起了許多網友的共鳴，紛紛留言表示：「真佛，台灣的價格竟是日幣售價的兩倍。」、「我也是，看完後默默放回去。」也有網友感嘆：「直接翻倍賣，台灣的價格真的很貴。」甚至有人表示：「不意外，日幣轉台幣賣，便利商店也常這樣賣，如果能出國買，還是等機會。」

不過，也有網友提出價格合理的觀點，指出「考慮到華山的場地租金、策展成本，還有物流運費，商品價格自然會有所提升。」另一位網友則解釋道：「展覽、攤位、貨運等成本都需要計算進去。」還有理性分析者指出：「首先要看主辦方是否有刻意哄抬價格；其次，台灣的進口稅為5%，但最終的價格還會加入營業稅、人工成本及店面運營成本。」

▲▼ 。（圖／網友授權提供）

▲網友認為台灣重新定價卻留著日本價格標籤，「價格標沒有覆蓋掉讓人疑惑」。（圖／網友＠louis3149授權提供）

此次事件引發的討論，不僅讓更多人關注展覽周邊商品的定價機制，也讓不少人對這類商品的定價提出疑問。記者與該網友聯繫後，他表示：「原價標籤沒有覆蓋掉確實讓人覺得疑惑外，我覺得展覽的內容跟展出都是很棒很有質感的。」

對此，主辦單位聯合數位文創回應：「本次展覽的周邊商品皆為吉卜力官方正式授權銷售，售價依照進口成本、關稅、物流及營運相關費用進行合理定價，也再次感謝展覽觀眾的關注與支持。」

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