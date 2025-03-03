　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

星空下重溫經典！《小魔女瑪蒂達》電影交響來了　周末高美館登場

▲▼《小魔女瑪蒂達》。（圖／高雄春天藝術節提供）

▲《小魔女瑪蒂達》被《時代雜誌》譽為「最適合闔家觀賞的50部電影之一」。（圖／高雄春天藝術節提供）

記者許宥孺／高雄報導

被《時代雜誌》譽為「最適合闔家觀賞的50部電影之一」，並在爛番茄網站上獲得91%高度評價的經典電影《小魔女瑪蒂達》，即將於3月8日至9日（週六、日）晚間7點，在高雄市立美術館草坡盛大舉行電影交響草地音樂會。現場結合電影影像和高雄市交響樂團現場演奏，讓觀眾在輕鬆氛圍中，探討兒童教育、家庭關係和校園正義。

《小魔女瑪蒂達》是改編自英國文學巨擘羅爾德·達爾（Roald Dahl）1988年出版同名小說的作品，原著小說發行量超過1700萬本，囊括多項兒童文學大獎，更在BBC「史上最偉大的100本兒童讀物」中排名第10位，美國《學校圖書館期刊》評選的「美國讀者心目中最偉大的100本兒童小說」中名列第30名，後續更被改編為廣播劇、動畫、音樂劇及舞台劇。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼《小魔女瑪蒂達》。（圖／高雄春天藝術節提供）

▲《小魔女瑪蒂達》與其劇中父親。（圖／高雄春天藝術節提供）

《小魔女瑪蒂達》講述一位天資聰穎、熱愛閱讀的女孩瑪蒂達，在家庭中受到忽視，卻從書籍中汲取智慧和力量。在學校，她遇見了溫暖的哈妮老師，並勇敢對抗專制的校長，最終改寫了自己的命運。這部電影不僅是一場充滿奇幻和幽默的冒險，更深刻反映了兒童在成長過程中可能面臨的困境，並展現了勇敢反抗不公的精神。

在電影中，瑪蒂達對書籍的熱愛成為她面對困境的希望之光。透過閱讀，她學會質疑權威、探索知識，並找到了改變自身處境的方法。《小魔女瑪蒂達》不僅是一部充滿想像力的作品，更是一場關於閱讀與成長的啟發，鼓勵家長和教育者為孩子創造良好的閱讀環境，培養他們的求知欲和批判性思維。

▲指揮吳曜宇率領高雄市交響樂團，透過交響樂演奏與電影影像的結合，讓觀眾沉浸於瑪蒂達的奇幻世界。（圖／高雄春天藝術節提供）

▲指揮吳曜宇率領高雄市交響樂團，透過交響樂演奏與電影影像的結合，讓觀眾沉浸於瑪蒂達的奇幻世界。（圖／高雄春天藝術節提供）

自2009年起，高雄市文化局在高美館草坡舉辦無座位的草地音樂會，讓觀眾在春夜微風和星空下，與親朋好友一同感受交響樂的魅力。今年，《小魔女瑪蒂達》電影交響草地音樂會將以完整電影畫面搭配現場演奏，為觀眾帶來無與倫比的視覺和聽覺饗宴。

文化局表示，《小魔女瑪蒂達》電影交響草地音樂會將於3月8、9日晚間7點於高美館草坡上映，演出全長約121分鐘，購票請洽OPENTIX售票系統，同場次購買4張享9折優惠；文化幣青年席另有優惠，歡迎青年學子多加利用。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

03/02 全台詐欺最新數據

更多新聞
416 1 3166 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／撞死計程車運將肇逃！　歌手邱軍延押2個月
新制勞退分紅入帳！　467萬戶領超過5萬元
台中男開「壓路機」輾死同事　判決結果曝
台南國中生疑遭灌毒亡！解剖相驗結果曝　採組織、血液急送驗
獨／孫協志、夏宇童內湖登記「被民眾認出」…求子計畫曝
12強換投、WBC資格賽違規　中華隊連兩大國際賽挨罰
峮峮90度鞠躬「邊荷律伸手急遮」！被拍險走光一幕 驚：我都沒
鳳梨、勾惡免賠！　保母一家慘況曝
28歲正妹女優9年前「拍素人片愛上他」！　甜蜜宣布嫁對手男優

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

約新同事吃火鍋！「結帳超神算法」全場傻眼：一片肉也計較

LIVE／急診還是塞　衛福部說明最新對策

文化幣「揪團看國片」加碼100點！回饋無上限　開學6部片單一次看

很多前師傅開平價店「鼎泰豐為何不會倒？」　網點出原因：怎麼輸

「吉卜力特展」周邊商品價格比日本貴逾2倍　網友揭露背後關鍵原因！

討厭騎士「手放煞車上」她喊危險！一票喊正常　2行為才困擾

演唱會結束「眾星送的花籃」去哪了？答案揭曉網讚爆：沒丟就好

突破自我，開啟人生新篇章！迎戰2025東京馬拉松挑戰

星空下重溫經典！《小魔女瑪蒂達》電影交響來了　周末高美館登場

228連假結束「還剩4連假」　一票翻行事曆嗨翻：天數+日期都超讚

黑男娶Lucy砸300萬辦婚禮！　克服11歲差：謝謝願意嫁給我

方大同過世隔天...　薛凱琪演出「哭到唱不下去」

火爆阿嬤逆向！連3撞等紅綠燈騎士還嗆：找S是不是

【太強啦～】2樓投籃7球都命中！全場沸騰嗨爆

照護員回頭2次繞過擋路車！104歲嬤遭撞噴飛送醫不治

《單身4》李時安太誠實XD　脫口「剛得到漂亮臉蛋」

方大同離世震驚南韓..曾當IU.Crush嘉賓　BIGBANG太陽告白「最喜歡的香港歌手」

單依純視方大同為人生導師 〈才二十三〉哽咽唱不下去

聲樂老師評方大同：超愛他！　大讚「這才是唱現場該有的樣子」

再也等不到方大同當嘉賓...　陶喆改詞〈愛愛愛〉：你永遠都在

約新同事吃火鍋！「結帳超神算法」全場傻眼：一片肉也計較

LIVE／急診還是塞　衛福部說明最新對策

文化幣「揪團看國片」加碼100點！回饋無上限　開學6部片單一次看

很多前師傅開平價店「鼎泰豐為何不會倒？」　網點出原因：怎麼輸

「吉卜力特展」周邊商品價格比日本貴逾2倍　網友揭露背後關鍵原因！

討厭騎士「手放煞車上」她喊危險！一票喊正常　2行為才困擾

演唱會結束「眾星送的花籃」去哪了？答案揭曉網讚爆：沒丟就好

突破自我，開啟人生新篇章！迎戰2025東京馬拉松挑戰

星空下重溫經典！《小魔女瑪蒂達》電影交響來了　周末高美館登場

228連假結束「還剩4連假」　一票翻行事曆嗨翻：天數+日期都超讚

快訊／撞死計程車運將肇逃！　歌手邱軍延押2個月

《死了一個女記者》命案真相反轉！柯淑勤親女兒客串…結局藏2彩蛋

中職違規用電子設備　WBC告誡再犯最重取消資格

台南1區人口數「逆成長」　台積擴廠再助房價5年漲1倍

約新同事吃火鍋！「結帳超神算法」全場傻眼：一片肉也計較

大手牽小手！武藏野大學與金山國小簽署MOU　深化台日教育合作

台中人ATM領錢多看幾眼！發現車手...掃QR Code通報可賺5千元

LIVE／急診還是塞　衛福部說明最新對策

奧斯卡／《艾諾拉》連拿五獎！導演西恩貝克大滿貫　樂喊：我媽媽生日

藍青年「罷雙吳」後續行動曝　罷免戰略將延續立院藍白合氛圍

警察面前還敢闖紅燈！駕駛還心虛停路中...一綠燈秒被制裁

生活熱門新聞

一周如四季30℃跌到12℃　3波變天濕冷

糖尿病能逆轉！醫曝有86％患者成功

高麗菜要挑「重的還是輕的？」譚敦慈曝脆甜關鍵

全台有雨倒春寒　「最冷剩10℃」時間曝

一大坨紫色！　鄭明典PO圖：季節性強對流系統回來了

濕冷劇變夏回冬　今晚起「全台下4天」雨最大地區曝

日人批遊客亂丟垃圾！一看「這罐」好熟悉：太丟臉

倒春寒剩10℃　「全台濕冷回冬」時間曝

嘉義零食電商傳跑路！疲老闆妻深夜發聲明

好事來了！　12星座「3月首週運勢」出爐

驚知友人家「都喝煮沸自來水」　嚇爛她！

買50嵐意外發現「老粉才知的隱藏優惠」

去哪裡玩「不會被要求代購？」　過來人曝1國家

連假高鐵擠爆！內行改搭它「設備讚爆」

更多熱門

相關新聞

高雄深夜2小黃碰撞！他違規迴轉挨撞「90度轉向」

高雄深夜2小黃碰撞！他違規迴轉挨撞「90度轉向」

高雄市三民區今(3日)凌晨發生一起車禍，一部計程車於路口違規迴轉，遭到後方的計程車猛力撞上，駕駛瞬間頭暈目眩，沒想到回神後才發現，後座的乘客已不知去向。警方依規定對2方駕駛進行酒測，肇因仍待鑑定。

即／高雄愛河驚傳落水 　男子救起明顯死亡

即／高雄愛河驚傳落水 　男子救起明顯死亡

高雄街頭暴力升級1夜2起　「行動扳金隊」深夜出動

高雄街頭暴力升級1夜2起　「行動扳金隊」深夜出動

全台第一座奧運規格現代五項obstacle設施啟用

全台第一座奧運規格現代五項obstacle設施啟用

即／高雄墜樓意外！女當場無生命跡象送醫搶救　

即／高雄墜樓意外！女當場無生命跡象送醫搶救　

關鍵字：

高雄文化局草地音樂會小魔女小魔女瑪蒂達

讀者迴響

熱門新聞

中華隊用電子設備　WBC罰2萬美元

沒有陰道口　15歲少女口交離奇懷孕

快訊／孫協志夏宇童結婚了！

嘉義零食電商傳「搬貨跑路」！　疲老闆深夜最新聲明曝

一周如四季30℃跌到12℃　3波變天濕冷

女老闆約砲成噩夢！遭暈船仔公開個資

女學生交男友離家　爸媽等20年聲請死亡

糖尿病能逆轉！醫曝有86％患者成功

來不及下車求救　台中男陳屍車內3天

周董7歲兒拿下網球比賽冠軍！

蹦闆爆知名網紅私下接客

黑男婚禮「全程戴墨鏡」引網討論

高麗菜要挑「重的還是輕的？」譚敦慈曝脆甜關鍵

曹興誠捐1500萬真相曝！他點名5人：等著收傳票

女星凍卵找女醫師「突換男院長上陣」

更多

最夯影音

更多

黑男娶Lucy砸300萬辦婚禮！　克服11歲差：謝謝願意嫁給我

方大同過世隔天...　薛凱琪演出「哭到唱不下去」

火爆阿嬤逆向！連3撞等紅綠燈騎士還嗆：找S是不是

【太強啦～】2樓投籃7球都命中！全場沸騰嗨爆

照護員回頭2次繞過擋路車！104歲嬤遭撞噴飛送醫不治

熱門快報

我把皮蛋加進拿鐵裡了!?

我把皮蛋加進拿鐵裡了!?

「文里補習班」開課啦！試試網路流傳的奇怪食物搭配，一起挑戰營養師的底線與勇氣！

槓桿投資慘賠？本集揭關鍵

槓桿投資慘賠？本集揭關鍵

一年賺億又賠光？龍哥揭投資陷阱，教你避開風險，穩健獲利！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面