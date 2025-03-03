星空下重溫經典！《小魔女瑪蒂達》電影交響來了　周末高美館登場

▲《小魔女瑪蒂達》被《時代雜誌》譽為「最適合闔家觀賞的50部電影之一」。（圖／高雄春天藝術節提供）

記者許宥孺／高雄報導

被《時代雜誌》譽為「最適合闔家觀賞的50部電影之一」，並在爛番茄網站上獲得91%高度評價的經典電影《小魔女瑪蒂達》，即將於3月8日至9日（週六、日）晚間7點，在高雄市立美術館草坡盛大舉行電影交響草地音樂會。現場結合電影影像和高雄市交響樂團現場演奏，讓觀眾在輕鬆氛圍中，探討兒童教育、家庭關係和校園正義。

《小魔女瑪蒂達》是改編自英國文學巨擘羅爾德·達爾（Roald Dahl）1988年出版同名小說的作品，原著小說發行量超過1700萬本，囊括多項兒童文學大獎，更在BBC「史上最偉大的100本兒童讀物」中排名第10位，美國《學校圖書館期刊》評選的「美國讀者心目中最偉大的100本兒童小說」中名列第30名，後續更被改編為廣播劇、動畫、音樂劇及舞台劇。

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▲《小魔女瑪蒂達》與其劇中父親。（圖／高雄春天藝術節提供）

《小魔女瑪蒂達》講述一位天資聰穎、熱愛閱讀的女孩瑪蒂達，在家庭中受到忽視，卻從書籍中汲取智慧和力量。在學校，她遇見了溫暖的哈妮老師，並勇敢對抗專制的校長，最終改寫了自己的命運。這部電影不僅是一場充滿奇幻和幽默的冒險，更深刻反映了兒童在成長過程中可能面臨的困境，並展現了勇敢反抗不公的精神。

在電影中，瑪蒂達對書籍的熱愛成為她面對困境的希望之光。透過閱讀，她學會質疑權威、探索知識，並找到了改變自身處境的方法。《小魔女瑪蒂達》不僅是一部充滿想像力的作品，更是一場關於閱讀與成長的啟發，鼓勵家長和教育者為孩子創造良好的閱讀環境，培養他們的求知欲和批判性思維。

▲指揮吳曜宇率領高雄市交響樂團，透過交響樂演奏與電影影像的結合，讓觀眾沉浸於瑪蒂達的奇幻世界。（圖／高雄春天藝術節提供）

自2009年起，高雄市文化局在高美館草坡舉辦無座位的草地音樂會，讓觀眾在春夜微風和星空下，與親朋好友一同感受交響樂的魅力。今年，《小魔女瑪蒂達》電影交響草地音樂會將以完整電影畫面搭配現場演奏，為觀眾帶來無與倫比的視覺和聽覺饗宴。

文化局表示，《小魔女瑪蒂達》電影交響草地音樂會將於3月8、9日晚間7點於高美館草坡上映，演出全長約121分鐘，購票請洽OPENTIX售票系統，同場次購買4張享9折優惠；文化幣青年席另有優惠，歡迎青年學子多加利用。