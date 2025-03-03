大暴雪未停！濟南20小時下「387個大明湖」　居民嚇：以為在東北

記者廖翊慈／綜合報導

山東濟南氣象台2日指出，0時至20時降下大暴雪，這次的降水量為4.64億立方公尺，折合相當約降下387個「大明湖」，此次刷新了「氣象史」上，濟南市區3月降雪量的最高紀錄。不少居民表示，已經多年未見如此大暴雪，還以為身處東北，造成市區交通嚴重壅塞。

據《齊魯晚報》報導，濟南氣象台指出，大暴雪下了整夜未停，在有氣象監測紀錄以來，濟南市區3月極少出現這個「規格」的降水，尤其是「純雪」更為少見，而此波大暴雪仍將持續，3日持續發布，道路結冰紅色預警、寒潮黃色預警。

▲濟南大暴雪，行人、外送員寸步難行。（圖／翻攝自微博，上同）

當地民眾表示，這波大暴雪除了讓多機場航班停駛之外，市區公車、救護車在雪地中難行，不少人下車幫忙推車。一名張先生表示，「我自己的車停路邊，用走的回家，我幫別人推了一晚的車，回家腳都凍麻了。」

另一名幫忙推公車的民眾表示，「今天搭公車，停下來之後怎麼走都走不動，車上有人提議下去推車，車上的幾個男生先馬上下車推，後來公車上，除了老弱病殘孕，所有人都下車推車，4.3公里走了一個半小時，公車是被人民群眾推著走的。」

▲有民眾下車幫忙推救護車。（圖／翻攝自微博）

濟南氣象台指出，氣溫將會持續下降，最低氣溫出現在5日早晨，魯中山區和半島內陸地區-8至-6℃，沿海地區0至2℃，其他地區-4至-2℃，將伴隨著降雪。