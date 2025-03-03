電商女王節登場！女性愛用品牌優惠開搶　明星美妝最低33元起

▲隨著女性消費力持續攀升，「她經濟」已成為電商市場不可忽視的趨勢。（圖／momo提供）

記者洪菱鞠／台北報導

三八婦女節即將到來，電商平台搭上節慶話題打造 38購物節，並升級為「女王節」，鼓勵女性好好犒賞自己，而在促銷力道推動下，「她經濟」成為電商市場不可忽視的趨勢，影響力僅次於雙11、雙12與618購物節，凸顯女性消費力。平時愛網購的姊妹們，現在正是入手愛用品牌的最佳時機，不僅多款明星商品最低33元就能入手，Dyson直髮器更是現買現省破5千元，餐廳、美容票券也有特價可以撿便宜。

搶攻女性消費商機，東森購物網「女王節」精選眾多優惠商品，涵蓋美妝保養、時尚服飾、保健用品、家電與3C等類別，包括台酒生技青春露、台塑生醫洗髮精、專櫃女裝金安德森，以及日本熱銷的美多莉吹風機，皆有超值下殺，活動期間還有多重好康，全站不限金額回饋3%、滿額抽Jo Malone香水、選擇7-ELEVEN取件登記送中杯熱美式等，3/6～3/8限時三天再加碼滿千回饋3.8%，享受購物樂趣犒賞自己，不用擔心荷包大失血。

趁女王節為自己打造質感生活，momo精選推薦石頭科技Qrevo Curv白騎士掃地機器人、德國Emma獨立筒床墊、MLB可調式棒球帽、寶拉珍選早C晚A進階版組合、LEVIS襯衫等，祭出全站爆品3折起、最高18.8%回饋，首波暖身慶3月1日至7日率先啟動，活動期間還推出「雙品類日」，每日鎖定兩大品類優惠，消費者可依個人需求選購。

▲女王節活動開跑，電商平台針對女性推各項好康優惠。（圖／蝦皮購物提供）

歡慶國際婦女節來臨，蝦皮購物「3.3購物節」集結Dyson、媚比琳、Solone等女性愛用品牌獻上5折起優惠，例如話題熱度居高不下的Dyson airstrait二合一吹風直髮器HT01粉霧玫瑰色，限時特價15,600元；明星商品如媚比琳泰迪絨霧液態唇泥、Solone的柔霧奶霜唇釉、補水柔焦妝前精華，更是最低只要33元，愛美女性不能錯過。

此外，蝦皮購物觀察去年婦女節期間訂單漲幅最大的品類，發現許多女性用戶會趁此時購入餐廳、美容票券犒賞自己，3/3當天加碼祭出票券折扣，夏慕尼新香榭鐵板燒套餐商品券2張特價2,420元，喜來登十二廚、漢來海港自助餐平日下午茶則是800元有找，不老松 春不荖腳底按摩+足湯只要745元，讓小資姊妹聚會大啖美食、放鬆身心。

美商Coupang酷澎3/1～3/9推出女神節，蜜妮深層卸妝乳2瓶特價約236元、Innisfree超級火山泥毛孔潔淨面膜，特價約284元、霓淨思印度積雪草注水修護面膜，8片x 8盒特價約756元、AHC系列指定保養品，領券再享85折優惠，美妝保養趁現在補貨囤貨很划算，其他像是個人清潔、食品飲料、養生保健、廚房居家、寶貝補貨區，寵物食物用品等主題專區也優惠可搶，此外，指定商品天天領券、滿千折兩百。