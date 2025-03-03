女神節引爆顏值經濟！醫美級胜肽、A醇爆賣　穀胱甘肽美白話題飆

▲一年一度38女神節即將來臨，電商市場再度引爆「顏值經濟」商機。（圖／Yahoo奇摩購物提供）

記者洪菱鞠／台北報導

3月8日國際婦女節逐漸演變為女性專屬的「女神節」，「愛自己、寵自己」的自主消費概念正成為顯學，電商平台紛紛針對女性愛用品牌推出優惠活動，尤其是瞄準「顏值經濟」，祭出多款熱門美妝保養品下殺之外，近年醫美市場蓬勃發展，推升美容保養商品紛紛再進化，網購業者也進一步分享保養熱門關鍵。

搶攻女性消費商機，東森購物網「女王節」精選眾多優惠商品，涵蓋美妝保養、時尚服飾、保健用品、家電與3C等類別，包括台酒生技青春露、台塑生醫洗髮精、專櫃女裝金安德森，以及日本熱銷的美多莉吹風機，皆有超值下殺，活動期間還有多重好康，全站不限金額回饋3%、滿額抽Jo Malone香水、選擇7-ELEVEN取件登記送中杯熱美式等，3/6～3/8限時三天再加碼滿千回饋3.8%，享受購物樂趣犒賞自己，不用擔心荷包大失血。

▲東森購物網「女王節」精選眾多優惠商品。（圖／翻攝自東森購物網）

PChome 24h購物則是觀察歷年女神節檔期的女性消費趨勢，發現熱門採購品類主要集中在美妝保養、美容家電、衣鞋包錶與保健食品，其中消費者對於保養品的安全性、功效與成分愈發重視，帶動醫美級保養需求持續升溫，統計顯示，理膚寶水、寶拉珍選、DR.WU、CeraVe、雅漾穩居2024年站上熱銷前五大醫美保養品牌，早C晚A主打早晚分時段保養為當前推崇的組合搭配，近兩個月銷量對比去年同期成長近15%，突顯「美得安心」已成為女性保養消費的新顯學。

Yahoo奇摩購物觀察也發現，近年消費者對「高效保養」需求提升，醫美級成分成熱門關鍵字，過去紅遍各種護膚保養領域的「胜肽」商品進化再熱銷回歸、爆紅的「A醇」也持續佔據熱搜焦點、搭配「穀胱甘肽」內服美白透亮提升抗氧化力，成為最夯美容話題。

▲含有醫美級「A醇」、「胜肽」等成分保養品，是近年消費者對高效保養的熱門需求。（圖／Yahoo奇摩購物提供）

根據Yahoo奇摩購物數據，「雅詩蘭黛超導全方位修護露（小棕瓶）」、「資生堂百優精純乳霜」、「SK-II 青春露」依舊是消費者最愛Top 3。而近期「A醇」、「胜肽」等減齡保養品持續搶攻美容市場，醫美級抗老開架品牌業績飆漲最高近2倍、INNISFREE號稱無針水光的年度新品「1%A醇PDRN水光安瓶」同時添加A醇與PDRN等抗老明星成分，熱搜度暴漲近2.5倍。寶拉珍選「高效胜肽膠原緊緻霜與0.3%A醇+2%補骨脂酚精華乳」組合強打抗老緊緻修護、DR. WU「超A醇煥顏緊緻」系列精華液與乳霜，同樣表現亮眼；經典開架品牌露得清「肌緻新生A醇乳霜」被網友大推公認是高CP值的A醇保養品。此外，美白話題升溫，「穀胱甘肽」內服美白成熱門關鍵字，理膚寶水「MELA B3淡斑淨亮精華」更成為搶購焦點。

鎖定女性消費力，PChome 24h購物「寵愛女神節」主打全場最低下殺3折起，號稱貴婦等級保養品的LA MER海洋拉娜經典乳霜100ml萬元有找、SK-II青春露330ml限量加大版入手不到5千元；Yahoo奇摩購物首波也推出超值優惠，INNISFREE熱門爆品1%A醇PDRN水光安瓶66折、BHK’s穀胱甘肽膠囊只要45折，專櫃美妝大牌下殺3折起，結帳再享最低84折，熱門美妝保養品下殺，瞄準愛美商機。