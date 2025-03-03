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川普不會出賣台灣！他舉「7理由」分析美中角力：丟西太恐終結霸權

▲▼烏克蘭總統澤倫斯基2月28日與美國總統川普、副總統范斯會面。（圖／達志影像／美聯社）

▲川普對於烏克蘭總統澤倫斯基的態度，引發台灣議題上的「一美論」。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／綜合報導

美國總統川普、烏克蘭總統澤倫斯基2月28日在白宮針對俄烏停戰、礦物協議召開會談，最終雙方激烈爭論，川普更是怒批澤倫斯基是「沒有籌碼的獨裁者」，認為對方以第三世界大戰與人民性命做賭注。在烏克蘭問題的處理，外界擔憂川普的對台政策。對此，旅美政論家鄧聿文認為，川普並不會輕易出賣台灣。

根據《德國之聲》，旅美政論家鄧聿文撰文分析，認為川普不會輕易出賣台灣，並列舉七大理由來支撐此觀點。他認為，台灣位處「第一島鏈」核心地位，戰略重要性遠超過烏克蘭，一旦中國突破第一島鏈，恐將讓美國丟失全球霸權地位，而日本、南韓、菲律賓也將擺脫美國控制。

▲▼ 美國總統川普2016年12月2日接了蔡英文總統的恭賀的電話，打破多年慣例。（圖／達志影像／美聯社）

▲美國總統川普2016年12月2日接了蔡英文總統的恭賀的電話，打破多年慣例。（圖／達志影像／美聯社）

　＊台灣對美國的戰略價值超越烏克蘭

首先，台灣對美國的戰略重要性遠大於烏克蘭。鄧聿文指出，台灣位於第一島鏈的核心位置，若台灣被中國大陸掌控，將嚴重削弱美國在西太平洋的影響力，使美國在亞太地區的主導地位受到挑戰，在中國突破第一島鏈封鎖後，恐使日本、南韓、菲律賓擺脫美國控制，自此西太平洋淪為中國後院，或是美中共治。

相比之下，美國即使放棄烏克蘭，仍能保持在大西洋的優勢。

　＊美國歷史上的對台政策與當前局勢不同

歷史上，美國曾為了對抗蘇聯而三次賣台，如1970年代的美中關係正常化。然而，當前中國已取代蘇聯成為美國的主要戰略對手，美國無意再以台灣換取中國的讓步。此外，鄧聿文認為，即使川普視經貿利益為優先，台灣的價值遠超美中貿易逆差，美國不會為了貿易問題而放棄台灣。

▲▼日本首相石破茂和美國總統川普會面。（圖／達志影像／美聯社）

▲美國總統川普與日本首相石破茂在白宮會晤，雙方聯合聲明明確反對中國以武力恫嚇台灣。（圖／達志影像／美聯社）

　＊台灣是美中對抗的關鍵籌碼

台灣議題對於美國圍堵中國具有舉足輕重的作用。中國政府將台灣視為「核心利益」，美國則可以利用台灣問題作為與中國博弈的槓桿。鄧聿文分析，川普自認為是「玩家高手」，不可能放棄這張重要籌碼。

　＊川普對中國的敵意

鄧聿文認為，川普本人對中國態度強硬，尤其將2020年大選失利部分，歸咎於起源自中國湖北省武漢的新冠疫情。川普在第一任期內多次對台灣釋出善意，如解除對台接觸的限制、派遣高級官員訪台，顯示出他在台灣議題上的立場較為強硬。

▲▼美國總統川普（Donald Trump）、中國國家主席習近平和俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）。（組圖／路透）

▲相較於俄國，川普將中國視為美國最主要戰略競爭對手。（組圖／路透）

　＊美國整體實力仍然強於中國

儘管中國在軍事與科技領域發展迅速，但美國在全球軍事、科技及金融領域仍佔據優勢。美中競爭仍在持續，美國不可能在未經充分較量的情況下輕易放棄台灣。鄧聿文認為，川普若與中國談判，可能會開出極高的價碼，而中國恐無法承受這樣的代價。

　＊川普尚未對中國展現妥協態度

川普至今未對中國展現妥協跡象，無論在台灣問題或經濟制裁方面，均維持強硬態度。例如，他與日本首相石破茂聯合發表聲明，明確反對中國以武力威嚇台灣。此外，川普政府近期加強對中國的貿易與投資限制，顯示出其抗中立場依舊堅定。

▲▼馬斯克兒子白宮「挖鼻屎」疑抹總統桌 川普：這是高智商孩子。（圖／路透）

▲馬斯克兒子白宮「挖鼻屎」疑抹總統桌。川普：這是高智商孩子。（圖／路透）

　＊俄羅斯與馬斯克因素

在國際戰略層面，川普選擇退出俄烏戰爭，可能是為了集中力量應對中國。中國對俄羅斯的戰略支持已引起部分中國學者的警惕，若中俄關係因美國策略而生變，將削弱中國的國際支持。此外，儘管外界擔憂馬斯克對川普的影響力，但馬斯克在中國的商業利益不太可能改變川普政府的國安政策。

鄧聿文認為，川普雖然在國際事務上有務實傾向，但基於美國的戰略考量及其個人立場，他出賣台灣的可能性極低。此外，美國仍有《台灣關係法》為台灣提供安全保障，即便川普有意改變對台政策，也將受到美國內部輿論與法律約束。

總體言之，鄧聿文分析時認為，川普不會輕易出賣台灣，台灣仍將是美中競爭的關鍵議題，美國在此問題上的戰略考量將持續影響未來的美中關係。

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