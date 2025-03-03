抗議馬斯克干政　全美多地爆發「打倒特斯拉」示威活動

▲今有民眾在紐約市特斯拉展間外憤怒抗議馬斯克干政，目前已有9人被警方逮捕，而其他城市也同步上演「打倒特斯拉」示威。（翻攝畫面）

圖文／鏡週刊

美國總統川普（Donald J. Trump）上任後，任命特斯拉執行長馬斯克（Elon Musk）負責整頓聯邦政府，目前已經有至少10萬公務員被砍，引發民眾反彈上街抗議「干政」，今有民眾在紐約市特斯拉展間外憤怒抗議，目前已有9人被警方逮捕，而其他城市也同步上演「打倒特斯拉」示威。

根據《路透》報導指出，紐約示威高達百人參與，抗議馬斯克主掌「政府效率部」大砍公務員。而近日美國多地也相繼爆發抗議活動，是全美各地「打倒特斯拉」示威浪潮的一環，涉及亞利桑那州圖森市、俄亥俄州代頓市、加州帕洛阿爾托市等地。

據報導，大批示威者分頭前往佛州傑克森維爾市（Jacksonville）以及亞利桑那州土桑（Tucson）等多個城市的特斯拉展間，高喊並揮舞標語「燒掉特斯拉：拯救民主」「美國不要獨裁者」「抵制特斯拉」「沒有人投票給你」。主辦人呼籲民眾拋售特斯拉股票，加入抗爭行列，「我們正對馬斯克的旗艦公司特斯拉採取行動」。



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