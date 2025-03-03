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韓國「1超夯美食」台人不愛　一票人曝2原因：鹹酥雞屌打

韓式炸雞。（圖／達志／示意圖）

▲韓式炸雞。（圖／達志／示意圖）

網搜小組／劉維榛報導

韓劇中經常可見韓式炸雞、燒肉與石鍋拌飯，尤其辣醬更是美味的靈魂。但有網友好奇直呼，「為什麼韓式炸雞在台灣始終紅不起來？」文章曝光後，多數人直言價格是最大硬傷，同樣價格可以吃爆鹹酥雞；再來則是口感，「不耐吃、太甜膩」、「濕濕的炸雞有點噁」。

一名網友在PTT表示，韓式炸雞其實就是「炸雞＋糖醋醬」，在韓劇之中時常可見這道美食，「可以感覺韓國影劇跟台灣行銷已經用力推了！」

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這股韓流「食」力也吹來本土多年，令原PO感到不解的是，「還是展店沒有很多，也沒啥人討論韓式炸雞，是不和台灣人胃口嗎？」

「濕濕的炸雞有點噁，還沾醬不知在幹嘛」、「炸物就是要乾乾的，加上醬料好怪」、「鹹死了」、「貴又難吃，家裡附近兩間開半年就收了」、「韓式炸雞很貴阿」、「覺得價格也太誇張貴」、「不耐吃、太甜膩」、「太貴！一盒可以買兩大袋鹹酥雞」、「太貴，一個人吃，太多；一群人吃，量太少」、「太貴是硬傷，隨便一份韓式炸雞差不多200-300元，台灣鹹酥雞200元以下可以吃很飽了，不過台灣鹹酥雞也有越來越貴的趨勢」。

「胖老爹屌打，昌平也不錯，我光選這兩家就苦惱了」、「台灣鹽酥雞打趴全世界炸雞」、「炸雞排／鹹酥雞比較好吃」、「不如吃拿坡里」、「酥酥脆脆的才好吃」、「開源社賣的鹽酥雞有加蒜蓉醬，一樣甜，但香很多」。

但也有人反駁，「橋村、起家雞明明很多人買」、「我怎麼覺得bb.q蜂蜜蒜味炸雞蠻好吃的」、「換個口味，總不能都吃鹹酥雞」、「起家雞、bb.q明明到處開」、「超紅的啊，平行時空？貴到靠杯一堆人買」。

▼比起韓式炸雞，網友更愛。（圖／記者洪巧藍攝）

▲▼鹽酥雞、鹹酥雞、炸物、薯條。（圖／記者洪巧藍攝）

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