他驚「1品牌比IKEA還貴」　超多人愛逛！網曝神物：很好用啊

▲宜得利。（圖／取自宜得利官網）



網搜小組／劉維榛報導

提到家居品牌，IKEA和宜得利（NITORI）幾乎是許多人裝潢、佈置的首選。而一名網友納悶直呼，宜得利許多商品都比IKEA還貴，為什麼還這麼多人喜歡逛？文章引發討論，一票網友大推，「薄涼被超好用，不怕冷的一條搞定四季」、「寢具跟廚房用品不錯」。

一名網友在PTT表示，宜得利與IKEA相比，前者商品價格比較貴，但令原PO好奇的是「很多人喜歡逛宜得利」，因此好奇有那些東西是值得買的呢？

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底下網友大推各種神物，「不錯啊！地毯、貓窩、黏浴室牆壁掛拖把的東西都不錯用，黏的掛鉤也都蠻堅固」、「涼感床墊系列也很棒」、「黑貓超可愛」、「涼感墊跟發熱保暖長袍是我心頭好」、「涼感床墊系列也很棒」、「餐盤也不錯」、「超輕量的日置餐具超讚」、「寢具跟廚房用品不錯」、「薄涼被超好用，不怕冷的一條搞定四季」。

其他人也直呼，「宜得利有越來越好逛的感覺」、「個人覺得比IKEA好」、「宜得利其實不便宜，要懂得挑特價品」、「同類型的店，最常在宜得利買」、「蠻好逛的，進去都要好久，只不過很少東西值得結帳」、「光組裝起來的桌子和櫃子不會搖晃，就比IKEA的好太多了」、「很好用啊，CP值爆高」。