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新北YouBike2.0服務優化　調度管理與即時通報雙重保障

▲新北YouBike2.0服務優化。（圖／新北市交通局提供）

▲新北市交通局特別派員巡查YouBike車輛調度及民眾租借騎乘情形。（圖／新北市交通局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市公共自行車系統自昨（1日）起進入新北29區區有YouBike，以及重新啟動YouBike2.0租借前30分鐘免費，實施首日適逢228連假，交通局特別派員巡查YouBike車輛調度及民眾租借騎乘情形，經統計首日總租借次數達11.12萬次，相較2月22日（星期六）成長72%，且平均見車率93%，平均見位率99%。

新北市交通局簡任技正吳政諺表示，YouBike2.0前30分鐘免費措施1日恢復上路，系統扣款正常且無發生異常，另為強化YouBike車輛及車位調度管理，交通局更責請微笑單車公司動員250名調度人力，以及40輛調度車預作因應，1日並共同前往板橋捷運新埔站、江子翠站等實地巡查，尚屬良好。

▲新北YouBike2.0服務優化。（圖／新北市交通局提供）

▲新北市更責請微笑單車公司動員250名調度人力。

吳政諺指出，預估明（3日）上班日尖峰時段，在各捷運站將有一波從各地租借YouBike轉乘還車的大量需求，交通局已責請微笑單車公司每日依調度計畫確切執行，並透過大數據分析管理租借熱點場站營運情形，如發生無車可借或無位可還，應即時通報與更新，交通局也督促廠商持續招募調度人力，強化YouBike車輛車位調度管理。

交通局並表示，市民朋友如發現無車可借、無位可還車，或系統扣款等問題時，可撥打：02-8979-1122微笑單車公司客服專線反映。

►聽Podcast ＃我在案發現場

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