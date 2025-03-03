　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

在家網購超方便「還會逛實體店？」　網點出2狀況：你要等2天嗎

滑手機,訊息,手機,傳訊息,講電話,LINE,IG,私訊,聊天,感情,劈腿,偷吃,正宮,抓姦。（圖／記者周亭瑋攝）

▲現在網購非常方便。（示意圖／記者周亭瑋攝）

記者曾筠淇／綜合報導

現在網路購物非常方便，只要在家動動手指就好。不過近日就有網友好奇，在這個網路購物很方便的時代，大家平時還會去逛實體店面嗎？貼文曝光後，引起討論，不少網友都說，如果要試尺寸、試用，基本上還是會去實體店面；再來就是如果東西很急著要，也會到實體店面購買。

有網友在PTT的Gossiping板上，以「你們還會光顧實體店嗎」為標題發文，提到如果扣除超商，大家是否還會去實體商店？畢竟現在網路購物非常方便，很多東西都可以在網上買到，已經不一定要出門了。

[廣告]請繼續往下閱讀...

貼文曝光後，不少網友都指出，「衣褲一定逛實體店」、「鞋子、衣服，還是要試穿一下」、「衣服、鞋子會，其他能線上買就線上買」、「除了書網路買，衣服、鞋子、3C大部都實體」、「去啊，每次買網路產品都擔心被騙，實體店起碼看得到真的產品，能先評估合不合用」、「鞋子也是轉回店裡買，網路常常買到不適合」。

也有網友表示，「急用+價值低的東西用網購才是蠢好嗎」、「運費+時間+價格不夠不出貨，是網購缺點」、「臨時要用你要等1、2天嗎」。還有網友回應，「會啊，常去的玩具店現場比網路便宜」、「百貨公司，書局那樓都會逛」、「逛實體店 ，網路下訂」、「高價奢侈品和高價3C才會去實體」、「會啊，偶爾去看有啥新書，翻一下」。話題引發討論。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

03/02 全台詐欺最新數據

更多新聞
416 1 3166 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
李多慧「來台3年宣布搬家」　罕吐真實心聲：比工作還要累
今晚變天「雷雨襲全台」　最冷剩12度
「台灣又來這招？」中華隊違規登日媒　球迷批花錢買優勢
快訊／桃園某醫院女子墜樓！搶救不治
快訊／王品配息開獎！殖利率6.2％
快訊／南投魚池鄉長涉貪！夫妻訊後交保
台灣飯店不給一次性備品　日本人失望「價格還比日本貴」

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

今晚變天「雷雨襲全台」　周五最冷剩12度

在家網購超方便「還會逛實體店？」　網點出2狀況：你要等2天嗎

【廣編】台北萬人朝聖《AI繪動的畫特展》好評延長至4月6日

佛經LoFi、雷鬼風正夯！世界太亂就聽時髦宗教音樂靜心轉運

歡慶三月女神節！台中餐廳消費抽雙人餐券　85度C推第二杯38元

她只用清水洗澡！十幾年來「根本沒人發現」　醫曝好處

2025年首次血月又逢水逆　1生肖、5星座留意影響

李多慧學中文用ㄅㄆㄇㄈ！　台粉見她筆記驚呼：字好漂亮

誰在你背後「潑髒水」？　林萃芬揭露4種常見造謠者的心理動機

9畜牧場年發電量曝！高雄用「豬糞沼氣發電」　最高達349萬度

黑男娶Lucy砸300萬辦婚禮！　克服11歲差：謝謝願意嫁給我

方大同過世隔天...　薛凱琪演出「哭到唱不下去」

《單身4》李時安太誠實XD　脫口「剛得到漂亮臉蛋」

火爆阿嬤逆向！連3撞等紅綠燈騎士還嗆：找S是不是

【太強啦～】2樓投籃7球都命中！全場沸騰嗨爆

照護員回頭2次繞過擋路車！104歲嬤遭撞噴飛送醫不治

方大同離世震驚南韓..曾當IU.Crush嘉賓　BIGBANG太陽告白「最喜歡的香港歌手」

聲樂老師評方大同：超愛他！　大讚「這才是唱現場該有的樣子」

單依純視方大同為人生導師 〈才二十三〉哽咽唱不下去

再也等不到方大同當嘉賓...　陶喆改詞〈愛愛愛〉：你永遠都在

今晚變天「雷雨襲全台」　周五最冷剩12度

在家網購超方便「還會逛實體店？」　網點出2狀況：你要等2天嗎

【廣編】台北萬人朝聖《AI繪動的畫特展》好評延長至4月6日

佛經LoFi、雷鬼風正夯！世界太亂就聽時髦宗教音樂靜心轉運

歡慶三月女神節！台中餐廳消費抽雙人餐券　85度C推第二杯38元

她只用清水洗澡！十幾年來「根本沒人發現」　醫曝好處

2025年首次血月又逢水逆　1生肖、5星座留意影響

李多慧學中文用ㄅㄆㄇㄈ！　台粉見她筆記驚呼：字好漂亮

誰在你背後「潑髒水」？　林萃芬揭露4種常見造謠者的心理動機

9畜牧場年發電量曝！高雄用「豬糞沼氣發電」　最高達349萬度

安格斯12星座一周運勢3／3-3／9　金牛情緒易爆發、射手可能舊愛回歸

米蘭直擊／Maison Margiela x GM三度聯名！20款新作、四角縫線金屬墨鏡

《我獨自升級》真人版車銀優有望出演成振宇　網熱議「下巴不夠尖」

《金田一》真人版男神「四代同堂」！　龜梨和也預告掀粉絲暴動

周興哲年初升格二寶爸再迎雙喜　「結晶首度曝光」甜喊：baby！

季芹爆洗澡一半「老公突闖入」習慣做1事！　王仁甫揭原因：就有Fu了

B2B模式助攻！「雲林良品」去年1.5億訂單　今年再戰東京食品展

警覺性提高！網友邀跨境電商投資　台東女先問警保住10萬

行李箱一開「全是人屍」！俄箱屍案摘走器官　死者心肝腎消失

連2年未提台灣！陸政協記者會聚焦經濟　巴西媒體秀中文被誇讚

【太強啦～】2樓投籃7球都命中！全場沸騰嗨爆

生活熱門新聞

一周如四季30℃跌到12℃　3波變天濕冷

糖尿病能逆轉！醫曝有86％患者成功

高麗菜要挑「重的還是輕的？」譚敦慈曝脆甜關鍵

帳單信封丟紙類回收前「必做1舉動」　做錯罰6000元

嘉義零食電商傳跑路！疲老闆妻深夜發聲明

一大坨紫色！　鄭明典PO圖：季節性強對流系統回來了

全台有雨倒春寒　「最冷剩10℃」時間曝

快訊／中華隊「WBC資格賽違規」　蔡其昌發文道歉了

濕冷劇變夏回冬　今晚起「全台下4天」雨最大地區曝

日人批遊客亂丟垃圾！一看「這罐」好熟悉：太丟臉

台中餐廳公告「不接待10歲以下兒童」　萬人狂讚！

鼎泰豐為何不會倒？　網點出原因：怎麼輸

倒春寒剩10℃　「全台濕冷回冬」時間曝

好事來了！　12星座「3月首週運勢」出爐

更多熱門

相關新聞

鼎泰豐為何不會倒？　網點出原因：怎麼輸

鼎泰豐為何不會倒？　網點出原因：怎麼輸

不只台灣人，很多外國觀光客也非常喜歡吃鼎泰豐，就算已大排長龍，也甘願花時間等待。不過近日就有網友好奇，現在有很多店都是前鼎泰豐師傅出來開的，那為什麼鼎泰豐的生意卻似乎不受影響呢？貼文曝光後，引起討論。

姐妹們的夢幻假期！榮耀號帶妳嗨翻整片海

姐妹們的夢幻假期！榮耀號帶妳嗨翻整片海

鋼琴YTR躺地開腿露私處　PTT傻：YT給過？

鋼琴YTR躺地開腿露私處　PTT傻：YT給過？

訂溫泉旅館爆氣了　1晚近5千「廁所裡的床」

訂溫泉旅館爆氣了　1晚近5千「廁所裡的床」

下班「收客戶訊息」！過來人曝1招解

下班「收客戶訊息」！過來人曝1招解

關鍵字：

網購網路購物實體店購物PTT

讀者迴響

熱門新聞

中華隊用電子設備　WBC罰2萬美元

快訊／孫協志夏宇童結婚了！

沒有陰道口　15歲少女口交離奇懷孕

女學生交男友離家　爸媽等20年聲請死亡

一周如四季30℃跌到12℃　3波變天濕冷

嘉義零食電商傳「搬貨跑路」！　疲老闆深夜最新聲明曝

女老闆交友成噩夢！遭暈船仔公開個資

峮峮90度鞠躬「邊荷律伸手急遮」

糖尿病能逆轉！醫曝有86％患者成功

黑男婚禮「全程戴墨鏡」引網討論

蹦闆爆知名網紅私下接客

突收裁員通知　竹科工程師焦慮：房貸還有1200萬

周董7歲兒拿下網球比賽冠軍！

高麗菜要挑「重的還是輕的？」譚敦慈曝脆甜關鍵

來不及下車求救　台中男陳屍車內3天

更多

最夯影音

更多

黑男娶Lucy砸300萬辦婚禮！　克服11歲差：謝謝願意嫁給我

方大同過世隔天...　薛凱琪演出「哭到唱不下去」

《單身4》李時安太誠實XD　脫口「剛得到漂亮臉蛋」

火爆阿嬤逆向！連3撞等紅綠燈騎士還嗆：找S是不是

【太強啦～】2樓投籃7球都命中！全場沸騰嗨爆

熱門快報

我把皮蛋加進拿鐵裡了!?

我把皮蛋加進拿鐵裡了!?

「文里補習班」開課啦！試試網路流傳的奇怪食物搭配，一起挑戰營養師的底線與勇氣！

槓桿投資慘賠？本集揭關鍵

槓桿投資慘賠？本集揭關鍵

一年賺億又賠光？龍哥揭投資陷阱，教你避開風險，穩健獲利！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面