在家網購超方便「還會逛實體店？」　網點出2狀況：你要等2天嗎

▲現在網購非常方便。（示意圖／記者周亭瑋攝）

記者曾筠淇／綜合報導

現在網路購物非常方便，只要在家動動手指就好。不過近日就有網友好奇，在這個網路購物很方便的時代，大家平時還會去逛實體店面嗎？貼文曝光後，引起討論，不少網友都說，如果要試尺寸、試用，基本上還是會去實體店面；再來就是如果東西很急著要，也會到實體店面購買。

有網友在PTT的Gossiping板上，以「你們還會光顧實體店嗎」為標題發文，提到如果扣除超商，大家是否還會去實體商店？畢竟現在網路購物非常方便，很多東西都可以在網上買到，已經不一定要出門了。

[廣告]請繼續往下閱讀...

貼文曝光後，不少網友都指出，「衣褲一定逛實體店」、「鞋子、衣服，還是要試穿一下」、「衣服、鞋子會，其他能線上買就線上買」、「除了書網路買，衣服、鞋子、3C大部都實體」、「去啊，每次買網路產品都擔心被騙，實體店起碼看得到真的產品，能先評估合不合用」、「鞋子也是轉回店裡買，網路常常買到不適合」。

也有網友表示，「急用+價值低的東西用網購才是蠢好嗎」、「運費+時間+價格不夠不出貨，是網購缺點」、「臨時要用你要等1、2天嗎」。還有網友回應，「會啊，常去的玩具店現場比網路便宜」、「百貨公司，書局那樓都會逛」、「逛實體店 ，網路下訂」、「高價奢侈品和高價3C才會去實體」、「會啊，偶爾去看有啥新書，翻一下」。話題引發討論。