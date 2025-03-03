文化幣「揪團看國片」加碼100點！回饋無上限　開學6部片單一次看

▲文化部呼籲青年多利用文化幣看國片，揪伴看回饋100點。（圖／《夜校女生》劇照，興揚電影提供）

記者林育綾／綜合報導

2025年文化禮金（文化幣）自元旦發放以來至今2個月，已有超過125萬人領取，領取率達62%，累積消費金額突破5.7億元。而新學期正式展開，多部國片陸續上映，文化部鼓勵青年多利用「結伴看國片，加碼送百點」，不僅增加同學間的話題，還能獲得文化幣回饋，且回饋次數無上限，等於看越多，拿越多。



文化部針對13到22歲青年發放文化幣，分析目前領取數據，首次加入的13-15歲每人600點，領取率已破45%；而16-22歲享每人1200點的學長姐，領取率更是突破68%。

在整體消費情形上，「書店及出版類」的消費力仍居最高，佔48%；其次為「表演藝術及文化體驗類」佔21%、「流行音樂」佔16%，至於國片因排片集中於3月以後，仍待衝刺。



由於13-15歲國中生是初次領取文化幣，不熟悉回饋機制，文化部再度推薦，「結伴看國片，加碼送百點」的回饋今年持續推出，只要單次使用文化幣購票達350點以上，即可獲得「加碼100點」，且回饋次數無上限，可說是投資報酬率相當高的一項優惠。

[廣告]請繼續往下閱讀...

文化部特別推薦目前正上映、即將上映的國片，都很適合青年，包含青春校園愛情片《夜校女生》，劇中高中生主角，在家庭、友情、愛情都經歷一段「登大人」的成長陣痛，對於即將進入此時期的國中生、可能正處在其中的高中生、已走過的大學生等有文化幣的青年，最能引起共鳴。

▲《夜校女生》已在2月27日上映。（圖／興揚電影提供）



其他還有努力追夢的《臨演人生》，記錄當代3位不同故事背景的臨時演員，雖然年齡、背景各異，卻共同追逐著屬於自己的夢想。《故事開始的地方－希望閱讀》記錄偏鄉師生因為「閱讀」與「陪伴」改變人生的故事。

另外《Thunderbolt Fantasy東離劍遊紀：最終章》奇幻武俠布袋戲，由台灣和日本雙方合作，驚天動地的幻想奇譚，迎來最終完結篇。



即將上映的國片，則有深刻詮釋當代原住民家庭故事的《獵人兄弟》，多位金獎卡司陣容繼電影《賽德克．巴萊》後再度同框演出。還有探討愛情本質及婚姻價值的《命中註定那頭鵝》，不僅眾星雲集，創作歌手、校園女王陳華更在片中挑戰突破形象的演出。



文化部表示，除了鼓勵青年趕快趁國片熱映進場看電影，也呼籲尚未領取文化幣的青年趕快領取。已領取的青年也可透過「邀請碼回饋」，找尋一下身旁還未領取文化幣的朋友，邀請2名成功領取後即可獲贈30點，之後每成功邀請1名朋友，又可再多獲得10點，無上限的回饋，為自己的文化幣再加碼。

▼文化部推薦開學季國片。（圖／文化部）