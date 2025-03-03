台中女帶兒子販毒！海洛因藏嬰兒車　翻開帳冊交易上百次

記者許權毅／台中報導

台中市一名44歲洪女為了養家，竟在網路販售海洛因、安非他命，且交易時總會推著年幼孩子跟嬰兒車前往，以當作掩護，警方跟監長達3個月，將交易完的洪嫌逮捕。經警方清查帳冊，發現她交易次數上百次，全案近日起訴在案。

▲台中一名洪女帶著孩子、推嬰兒車販毒。（圖／記者許權毅翻攝）



豐原警分局偵查隊長洪緯儒指出，警方偵辦販毒案向上溯源，發現洪女（44歲）涉有重嫌，遂報請檢方指揮專案小組查緝。經警方調查，洪嫌平時住在后里區，以販售一級毒品海洛因、二級毒品安非他命維生，警方蒐證的3個月內，常常有生意上門，不法所得約20多萬元。

▲▼警方當場將洪逮捕，並持搜索票前往洪家中搜索。（圖／記者許權毅翻攝）



據查，洪嫌因丈夫從事清潔業、收入不穩，才將生活重擔扛起，但洪嫌沒選擇正規賺錢途徑，反而透過網路社群軟體販毒，每次跟客戶交易，都會帶著年幼兒子、推著嬰兒車，實則將毒品藏在嬰兒車內，一手交錢一手交貨，相當謹慎。

警方蒐證完畢後，將剛交易完的洪嫌當場逮捕，詢問洪「手上是什麼錢？」，她稱「要合資拿東西的...要買海洛因」，坦承犯行。

▲▼警方在洪家中搜出海洛因、安非他命等毒品。（圖／記者許權毅翻攝）



警方持搜索票前往洪嫌住處執行搜索，當場查扣海洛因1包（約2克）、安非他命3包（約20多克）、毒品交易帳冊2本、安非他命吸食器2組、電子磅秤1台及行動電話1支等贓證物，全案詢畢依毒品危害防制條例罪嫌移送台中地方檢察署偵辦，經檢察官認犯罪事證明確，今年1月起訴在案。