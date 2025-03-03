桃園敏盛志工隊44年貢獻多　楊敏盛曝第一、二位志工身份

▲敏盛醫療體系創辦人楊敏盛說：桃園敏盛志工隊成立之初，第一、二位志工是其父母。（圖／記者楊淑媛攝）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園敏盛志工隊2日於桃園區芷園餐廳，舉辦在職訓練、新春聯誼餐會，有 150名志工夥伴參加。敏盛醫療體系創辦人楊敏盛表示，今年50歲的敏盛醫療體系，志工隊成立的第一、第二位志工是他的父母、也是大家所稱的「楊爸爸、楊媽媽」，隨著敏盛醫療體系的成長，迄今僅敏盛經國院區即有逾200名志工，加入助人的服務行列。

楊敏盛說，敏盛醫療體系最早於桃園區和興街開辦楊外科，當年的楊外科並沒有志工，數年後，因擴大服務量能，遷院到三民院區，不久於公部門任職退休的父親，看到自己的兒子經營綜合醫院，內心無比感恩歡喜，偕同妻子到醫院服務鄉親。

▲桃園敏盛志工隊2025新春聯誼。（圖／記者楊淑媛攝）

由於，父親善於與人互動，因此負責櫃台的諮詢、服務，母親手很靈巧，協助護理部摺紗布、做棉棒等等，因昔日恩師、也是桃園國小校長廖秀年退休後，大力支持，並組織愛心志工隊，開始在醫院內從事志工服務。敏盛醫療體系50年，雖曾遇到很多的風雨考驗，感恩敏盛醫護同仁和志工們的支持，而茁壯成長。

對於，志工們離開職場，還有健康的身體和令人欽佩的熱忱，選擇敏盛，為社會繼續付出，楊敏盛說：敏盛醫療體系就有義務提供更好的環境，去滿足繼續服務社會的責任；讓所有的敏盛志工，能夠在敏盛的服務，享受生活的樂趣和生命的意義。

▲逾90歲的曹蓮英(右一)是團康志工，退休後加入敏盛志工隊，接受媳婦陳燕秋(右二)督導。（圖／記者楊淑媛攝）

桃園敏盛志工隊督導陳燕秋表示，桃園敏盛醫院志工隊於1981年成立，自2008年起在衛生局考評的數十家醫院中，年年拿下前三名的優等獎殊榮，全是志工隊領頭羊、敏盛醫療體系副執行長、現任龍潭敏盛的院長張長榮全力支持。張長榮除擔任企業志工和警消老工多年，也帶領敏盛志工隊，投入院內諮詢、癌末病房陪伴與關懷、義剪等等服務，並走進社區帶領老人律動、弱勢關懷等服務。

目前，敏盛志工隊家庭志工有26組52人，隊長何秀齡的律師老公吳金棟也在多年前「婦唱夫隨」加入敏盛志工行列。其中，陳燕秋年逾90歲的婆婆曹蓮英，自幼稚園老師退休後，亦和媳婦加入敏盛志工隊擔任團康志工，30多年來，分別於學校、婦女會教授土舞風等團康活動，把健康和歡樂帶進醫院和社區。