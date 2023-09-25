桃園敏盛集團第三代中國電音大賽奪冠　楊敏盛大感佩服

▲楊敏盛兩個孫子(左一、二)在中國電音大賽奪冠，特別宴請三代餐敘。（圖／擷取自楊敏盛臉書）

記者楊淑媛／桃園報導

前立委、桃園敏盛醫療集團創辦人楊敏盛，日前在臉書PO文透露，兩個孫子在大陸成都參加電音大賽奪冠，身為爺爺大感佩服，特別宴請餐敘分享精彩賽事。楊敏盛曾嘆兩個高帥的孫子，在美國分別就讀財會與政經，畢業後，卻不務正業進入音樂界，讓他有些失落，現看到熱愛音樂的孫子，表現亮眼，重新對他們的未來充滿想像空間。

楊敏盛本月中旬於臉書發文指出，兩個阿孫子8日在大陸成都參加電音大賽，奪得冠軍，身為爺爺大感佩服，特別宴請他們吃一頓火鍋料理。一家三代加上幾位敏盛主管作陪，相談甚歡，對他們的未來充滿想像空間。

▲楊敏盛心中高帥的兩個孫子(站立者) 。（圖／擷取自楊敏盛臉書）

其實，去年8月父親節楊敏盛與結束大陸的演出，返台的孫子一家三代一起慶祝父親節時，即在臉書有感而發表示，兒子台大醫學院畢業後，不走臨床，因為他認為再怎麼努力都不可能超越老爸，因此他選擇到美國哈佛大學深造，取得公衛碩士的學位，我成了哈佛校友的老爸，他的兒女也取得美國籍，我又成為美國人的阿公。

▲桃園敏盛第三代中國電音大賽奪冠。（圖／擷取自楊敏盛臉書）

兩個大孫子在美國，一個學財會，一個學政經，都順利取得學位。畢業後，卻雙雙選擇不務正業，進入音樂界，尋找另一片天，做為阿公雖覺有些失落，但相信有一天會迷途知返，重新回到阿公的懷抱，接續我們父子40年建立的基業。一年盼過一年，傳來的消息是他們在音樂領域裡好像混得蠻開心的，三年多來在美國、在中國大陸巡迴演出，越來越像玩真的！

▲楊敏盛(中)和玩音樂的兩個孫子。（圖／擷取自楊敏盛臉書）

楊敏盛當下，原本準備了一番大道理要說服兩個孫子，玩夠了就應該回歸正途，早日成家，回到醫療體系來工作，以備繼續把健康體系發揚光大，但發現三年多在外流浪的兩個孫子成長很多，各自不同的生活體驗，相互激盪的結果，讓他有很深的頓悟。

對於他花30年建立的連鎖醫院，在兒子的手上破繭而出，變成跨界整合的健康產業，而疫情過後，傳統的醫療模式和人際關係將在導入智慧健康的概念後，進行重大調整。除了新科技帶來的工具，使人人在家裡、在社區就可以獲得優質的健康照護外，還可以導入音樂、美術、攝影...等藝術，提升精神層面的健康，追求形而上的生命價值。

對於兩個孫子的選擇，楊敏盛說，初看似不務正業，進一步深思卻是引領風潮，為健康注入了新的元素。一個尋常的爸爸節午餐，意外的讓一家三代取得可貴的共識，他也不再抱憾，反而以滿滿的感恩與祝福，欣賞第三代的賣力演出。