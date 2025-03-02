這台灣旅遊指南「外國人做的」！全場讚爆用心：比台人還會玩

▲網友讚爆台灣漫遊者。（圖／翻攝自Taiwanderers）

記者鄺郁庭／綜合報導

最近有網友發現一個旅遊網站「Taiwanderers（台灣漫遊者）」，當中在介紹台灣旅遊景點和美食，令人意外的是，網站是外國人製作，「超級用心，比台灣人還會玩台灣。看到真的會覺得，謝謝你們喜歡台灣，也希望台灣人自己可以更喜歡台灣一點！」貼文引發熱議。

有網友在Threads表示，發現了一個外國人做給外國人來台灣旅遊的網站，叫做Taiwanderers（台灣漫遊者），製作得超級用心，根本「比台灣人還會玩台灣」。他直呼，看到的時候真的會覺得很謝謝外國旅客喜歡台灣。

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從網頁可見，Taiwanderers由兩位熱愛台灣的旅遊部落客Caroline 和 Neil創立，兩人從2016年就多次來台，每年都會花幾個月的時間深入玩台灣，目標是在台灣尋找有趣的事情、挖寶。兩人寫過的文章包括「開箱台灣三麗鷗列車」、「如何前往日月潭 指南」、「台北櫻花指南」等等。

看到網站內容後，網友們紛紛大讚，「名字取得好好噢」、「這個太棒了，希望可以有APP版本，這樣下次路上被詢問可以推薦他們」、「太棒了，在國外旅遊遇到外國人說以後想來台灣，可以直接分享這個網站」、「THIS IS AWESOME！」

值得注意的是，貼文引來Taiwanderers親自留言，「嗨！我是 Taiwanderers 的 Caroline，非常感謝您分享我們的網站和 Facebook 群組」、「我們很希望能有更多台灣人加入Taiwan Travel Tips (TTT)臉書社團，提供在地的觀點，歡迎大家參加！」

※本文獲原PO授權引用。