爆乳鋼琴YTR排第3！「台灣10大網紅」曝光　網傻：根本提醒去退訂

▲最火紅10大網紅。（圖／翻攝taipei.news88IG）



網搜小組／劉維榛報導

近幾年YouTuber紛紛宣布停更，包括這群人、阿神等，但他們的知名度依舊不減。一名網友看到「台灣10大網紅排名」，發現這群人、阿神都在榜上，同時好奇大家都訂閱哪些頻道呢？文章曝光後，網友見排行紛紛尷尬坦言，「好多沒聽過...老了」、「根本提醒人去退訂，有些沒什麼好看的了」。

一名網友在臉書《爆廢公社》轉貼台北時事IG上的貼文，「台灣10大網紅出爐，網見第2名愣住」，讓他好奇發問「大家都訂閱哪個頻道？」

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第一名是台灣第一個拿下千萬訂閱、鑽石獎牌的「奇軒Tricking」；第2名為台灣唯一劇情特效短片YTR「葉式特工」；第3名則是以火辣身材及精湛琴藝爆紅的「Pan Piano」（小P）。

第4名至第10名依序為，這群人、阿神、阿滴英文、Ru味春捲、Joeman、蔡阿嘎，以及木曜4超玩。

底下網友坦言，「我居然一個都沒在關注」、「好多沒聽過...老了」、「3、7有，其他沒有」、「我是老人，沒有一個有在看的，蔡阿嘎偶爾還會看一下」、「都聽過，但只訂閱其中6個，前三名確實是靠國外的流量」、「只有看過Joeman」、「根本提醒人去退訂，有些沒什麼好看的了」、「只剩Pan Piano」、「一個都沒訂，木曜偶爾看」、「前三名是誰」、「阿神退休了還在上面啊，都退訂不少了」、「彈琴的春捲可以聽一下，我喜歡聽動漫的變奏」。