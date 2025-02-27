　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

烤玉米1支破200元！新北萬里名店遭嫌貴　業者：秤重後同意才烤

記者郭世賢、劉人豪／新北報導

有民眾到新北市萬里區知名烤玉米店，買了一支烤玉米發現要價200元，驚訝吃個烤玉米竟然要這麼貴。對此，業者表示，都是皮剝掉以後再秤重，然後報金額給顧客，看顧客接不接受。

▲▼烤玉米 。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲新北萬里烤玉米一支200元，業者說都有秤重才報金額。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

該間烤玉米店位於新北萬里，是遊客經常到訪的排隊名店，不少買過的人表示，「買了兩支烤玉米，竟要價265元」、「買了六支875，平均一支要價145，多要兩個塑膠袋朋友要分裝說不行」，也有民眾說「不錯吃但是很貴，一隻140，走到金山老街怎麼一支才90塊」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼烤玉米 。（圖／記者郭世賢翻攝）

業者表示，都是先秤重，金額可以接受的話就做買賣，看顧客接不接受，但都會先問，都是皮剝掉以後再秤，秤了以後報價錢。業者指出，不太會遇到烤下去以後顧客才嫌貴的，因為一定都會先講，可以的話才會下來烤，不行的話看要換小一點的還是怎樣。

▲▼烤玉米 。（圖／記者郭世賢翻攝）

民眾指出，玉米這種東西其實都是很客觀跟主觀的，你覺得它很貴，可是我覺得吃的還不錯，而且品質有在顧，所以一支玉米如果是150到200的話，還是會買單，畢竟它的醬料也是獨特的，而且玉米也是主人都會精挑細選過的，才敢拿上來賣給消費者，所以這個問題真的是每個人見解不一樣。

另有民眾說，價格貴不貴，就是消費者願不願意接受，其實是蠻看個人，自己是那種就是如果還不錯吃的話，其實價格貴一點是覺得可以接受，那如果有些人覺得可能排隊排很久，然後價格又這麼貴，那也是可以選擇就是不購買，或是說就是嘗鮮看看吃一兩次就好。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

02/26 全台詐欺最新數據

更多新聞
516 2 6020 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
男花448萬買到賓士車王　控業者只修不換
快訊／大賣場停車場「賓士開門」活春宮　主角現身喊冤
柯爸擔心柯文哲「好幾次不想離開」　陳佩琪：228多年後只是換
恐怖巧合「頭牙」前找到碎屍魔大嫂頭顱　民俗專家：降頭反撲了
快訊／涉林岱樺貪污！住持釋煌智羈押禁見
吳宗憲現身婚禮轟小優「自找死路」　致電宋羽葤撤告！
徐乃麟為外孫開戰網友「官司進度曝」！
柯文哲聽母親妻子求法官3度落淚　陳佩琪撞落麥克風嚇壞全場

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

台鐵3／2再增開「2班EMU3000型新自強號」　1076座位明開搶

朋友出國玩幫代買！突反悔「想收代購費」　她無奈：看清一個人

不只職場如魚得水　「4星座」3月桃花朵朵開

228連假首日「國道10路段易塞」　國5南下恐連塞11小時

烤玉米1支破200元！新北萬里名店遭嫌貴　業者：秤重後同意才烤

獨／母親節檔期復業不及！台中新光三越LV、GA亞曼尼新點曝光

228連假飆30度「下周雪崩式降溫」　連2天涼雨彈襲全台

高壓迴流致西半部空品惡化　桃市環保局配合基北桃啟動聯合應變

半夜訂位拉麵店　2小時後取消「被收1000元訂金」他愣：沒人情味

台灣文學外譯推手杜國清85歲辭世　文化部表達哀悼與不捨

砂石車闖紅燈撞機車 騎士送醫搶救不治 #土城

土城 #砂石車 闖紅燈釀禍！騎士遭撞搶救不治

2名女性朋友才下車就出事！　37歲男開BMW失控撞4車

籃籃啦啦隊生涯最後一舞　見中華隊晉級淚灑應援告別

【水泥包膜？】#桃園 工地爆模！ 15車遭波及車主氣炸

男僅訂單程機票去柬埔寨　航空公司＋航警聯手攔阻

恭喜 #中華隊 #晉級 2026 #WBC ！大家拿到「晉級門票」的反應超可愛XD

禾浩辰遭問鬼鬼生女　蔡昌憲幫救場：不敢問

#內湖 女直衝左轉道猛撞2車！女騎士夾斷腿送醫

納豆.依依登記結婚「忘帶身分證」　驚險壓線：跟我們的人生一樣！XD

台鐵3／2再增開「2班EMU3000型新自強號」　1076座位明開搶

朋友出國玩幫代買！突反悔「想收代購費」　她無奈：看清一個人

不只職場如魚得水　「4星座」3月桃花朵朵開

228連假首日「國道10路段易塞」　國5南下恐連塞11小時

烤玉米1支破200元！新北萬里名店遭嫌貴　業者：秤重後同意才烤

獨／母親節檔期復業不及！台中新光三越LV、GA亞曼尼新點曝光

228連假飆30度「下周雪崩式降溫」　連2天涼雨彈襲全台

高壓迴流致西半部空品惡化　桃市環保局配合基北桃啟動聯合應變

半夜訂位拉麵店　2小時後取消「被收1000元訂金」他愣：沒人情味

台灣文學外譯推手杜國清85歲辭世　文化部表達哀悼與不捨

最冷血美少女！《辣妹刺客3》殘忍暗殺　池松壯亮助陣「三度奪旬報獎」

德保拉對火腿先發！平野透露考量　將由一軍選手應戰

元智大學AI快篩技術登國際舞台　助攻失智症早期檢測

疑偷摘器官！無照醫沒麻醉就「生宰活人」　她嚴重失血慘死手術台

復出猛打賞！平鎮莊昊勳戰勝諾羅病毒　意象訓練奏效

手機放洗衣籃串供！住持釋煌智涉林岱樺貪污「羈押禁見原因曝」

大賣場停車場「賓士開門」活春宮　主角現身喊冤：沒有連結

提前鎖定「年度最佳灌籃」！　拓荒者夏普升空單臂重扣全場炸裂

矮歸矮！平野自嘲膚色贏了：帶著屏東太陽力量迎戰新庄

柯爸擔心柯文哲「好幾次不想離開」　陳佩琪：228多年後只是換一批人

金鐘國冰箱「小菜放1年」！　咖啡隔夜喝…逼瘋《RM》成員

生活熱門新聞

騙國中生買飲料爆米花還暗槓　威秀影城認了

彰化大賣場「賓士活春宮」　被爆是賣場慣犯

黃國昌慶祝中華隊晉級　攝影師諷「無恥政客」

館長證實進SWAG！　原因曝光「民進黨都愛這味」

2名學生信了影城話術　1場電影消費破千

快訊／華航跟進3月起「禁用行動電源」　台灣4家航空通通不准用

快訊／13:01高雄甲仙區規模4.2地震　8縣市有感「最大震度3級」

「台灣黑金」10年價翻10倍　業者：比晶片還難買

LINE「5款免費貼圖」快下載！可愛萌熊爽用半年

大樂透頭獎2.33億得主屏東送愛　捐600萬做公益

機車族注意！忘做「這1事」秒罰3500元

今記得送窮！「龍抬頭」再迎富

好市多新品「大容量保溫袋」！全場笑：黃埔包2.0

「嚴重超速改回60公里」6千人連署提案　交通部拍板不調整

更多熱門

相關新聞

母伴女兒乾屍6年　專家建議做2事讓亡者解脫

母伴女兒乾屍6年　專家建議做2事讓亡者解脫

新北市瑞芳區一名75歲的李母因女兒生前遺願「死後7年才要下葬」，竟將當時53歲死亡的女兒遺體存放在家中房間，並全年24小時開冷氣保存，與其相伴至今。近日，李母因經濟困難，無力繼續支付電費，向社工透露此事，事件才曝光。對此，民俗專家廖大乙搖頭，推測李女應該生前是宗教狂熱分子，但此舉恐干擾左鄰右舍，應該要請道士引魂，讓冥陽兩利，對生者跟亡者才都是解脫。

雲南青旅酸24歲客人「老婦女」拒接待 僅限18至20歲入住

雲南青旅酸24歲客人「老婦女」拒接待 僅限18至20歲入住

女兒遺願「7年後下葬」！母伴屍6年開冷氣保存

女兒遺願「7年後下葬」！母伴屍6年開冷氣保存

慶祝棒球進軍經典賽！　新北運動中心連5日體適能、游泳池免費

慶祝棒球進軍經典賽！　新北運動中心連5日體適能、游泳池免費

「出席春酒嗨唱」惹議　林靜儀怒：別拿醫事團體活動做政治操作

「出席春酒嗨唱」惹議　林靜儀怒：別拿醫事團體活動做政治操作

關鍵字：

烤玉米新北價格消費者爭議

讀者迴響

熱門新聞

大賣場停車場上演活春宮　男女主角身分曝

吃自助餐「2道菜」別夾！　營養師吐原因

家樂福停車場「賓士開門」活春宮　業者提告

洪總16年前一席話被罵翻！球迷：先知總是寂寞

騙國中生買飲料爆米花還暗槓　威秀影城認了

《花邊教主》蜜雪兒雀柏格離世

即／高雄碎屍案找到人頭了！身分待鑑識

警證實碎屍案找到「幾乎完整」人頭　地點曝

若中國攻打台灣？美國務卿「堅決表態」

高雄港區撈起一顆人頭　相驗結果讓警方挫咧等

中選會：19立委罷免案可進二階連署　9立委未達一階門檻

限1天！全家咖啡買3送3、7-11買7送7

9旬翁剛下葬　4親人辦完喪事當晚全身亡

只解除禁見12天！柯文哲阻柯媽發言　怒瞪公訴檢察官

一屋三命！奧斯卡影帝、妻、犬陳屍家中

更多

最夯影音

更多

砂石車闖紅燈撞機車 騎士送醫搶救不治 #土城

土城 #砂石車 闖紅燈釀禍！騎士遭撞搶救不治

2名女性朋友才下車就出事！　37歲男開BMW失控撞4車

籃籃啦啦隊生涯最後一舞　見中華隊晉級淚灑應援告別

【水泥包膜？】#桃園 工地爆模！ 15車遭波及車主氣炸

熱門快報

我把皮蛋加進拿鐵裡了!?

我把皮蛋加進拿鐵裡了!?

「文里補習班」開課啦！試試網路流傳的奇怪食物搭配，一起挑戰營養師的底線與勇氣！

槓桿投資慘賠？本集揭關鍵

槓桿投資慘賠？本集揭關鍵

一年賺億又賠光？龍哥揭投資陷阱，教你避開風險，穩健獲利！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

【街訪】工具人集合囉

【街訪】工具人集合囉

阿虎前進光華商場，揭開純愛戰士的真實心聲！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面