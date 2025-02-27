烤玉米1支破200元！新北萬里名店遭嫌貴　業者：秤重後同意才烤

記者郭世賢、劉人豪／新北報導



有民眾到新北市萬里區知名烤玉米店，買了一支烤玉米發現要價200元，驚訝吃個烤玉米竟然要這麼貴。對此，業者表示，都是皮剝掉以後再秤重，然後報金額給顧客，看顧客接不接受。

▲新北萬里烤玉米一支200元，業者說都有秤重才報金額。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

該間烤玉米店位於新北萬里，是遊客經常到訪的排隊名店，不少買過的人表示，「買了兩支烤玉米，竟要價265元」、「買了六支875，平均一支要價145，多要兩個塑膠袋朋友要分裝說不行」，也有民眾說「不錯吃但是很貴，一隻140，走到金山老街怎麼一支才90塊」。

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業者表示，都是先秤重，金額可以接受的話就做買賣，看顧客接不接受，但都會先問，都是皮剝掉以後再秤，秤了以後報價錢。業者指出，不太會遇到烤下去以後顧客才嫌貴的，因為一定都會先講，可以的話才會下來烤，不行的話看要換小一點的還是怎樣。

民眾指出，玉米這種東西其實都是很客觀跟主觀的，你覺得它很貴，可是我覺得吃的還不錯，而且品質有在顧，所以一支玉米如果是150到200的話，還是會買單，畢竟它的醬料也是獨特的，而且玉米也是主人都會精挑細選過的，才敢拿上來賣給消費者，所以這個問題真的是每個人見解不一樣。

另有民眾說，價格貴不貴，就是消費者願不願意接受，其實是蠻看個人，自己是那種就是如果還不錯吃的話，其實價格貴一點是覺得可以接受，那如果有些人覺得可能排隊排很久，然後價格又這麼貴，那也是可以選擇就是不購買，或是說就是嘗鮮看看吃一兩次就好。