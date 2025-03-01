摩斯「周年慶優惠」快收！大杯咖啡免費送、炸蝦堡套餐下殺5折

▲摩斯漢堡周年慶優惠開跑。（圖／業者提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

歡慶34歲生日，速食品牌「摩斯漢堡」即日起祭出一系列超殺優惠，包括3款經典組合下殺百元有找、集點免費換咖啡或漢堡等好康；加碼開賣超吸睛「奶油萵苣大花束」，僅有16門市限定販售，每店限量5份，售完為止。

▲摩斯人氣早餐組下殺89元。

摩斯周年慶優惠來了，首波推出「綠活好食集」活動，即日起至4月15日前凡來店購買指定「綠活商品」即可獲得點數，集滿5點可享「大杯摩斯咖啡免費喝」或「摘鮮綠摩斯炸蝦堡及大杯冰紅茶組半價」；集滿10點則可享「摘鮮綠摩斯炸蝦堡」、「摘鮮綠烤雞起司堡」、「超級大麥杏鮑菇珍珠堡」免費3選1，或「安心智慧農場生菜盒」1盒免費換。

即日起至3月14日再加碼推出「3大經典組合百元有找」優惠，包括「經典漢堡組」優惠價89元，內含摩斯漢堡及大杯冰紅茶；「人氣早餐組」優惠價89元，內含經典元氣牛肉蛋堡及中杯摩斯咖啡；「蒟蒻冰茶組」優惠價99元，開放任選2杯蒟蒻冰茶系列飲品。

▲「奶油萵苣大花束」限定16門市販售。

另外，摩斯也首度開賣「奶油萵苣大花束」，使用7顆新鮮奶油萵苣搭配粉紫色包裝，吸睛度十足，每束售價899元，即日起至3月8日於16門市限定販售，每店限量5份，開放3月14日到3月16日在原預訂門市取貨。

指定門市包括金山店、羅斯福路店、古亭店、桃園正光店、三重正義店、新莊中平店、桃園藝文廣場店、中壢九和店、新北中和店、新店安德店、永和秀山店、板橋新埔店、高鐵新竹店、竹北縣政店、新竹關新店及台南永華店，每店限量5份，開放3月14日到3月16日在原預訂門市取貨。

▲必勝客推出5款全新紙包筆管麵。

必勝客Pasta Hut近日則推出全新5款「私廚系列」，經典紅醬有「嫩牛乳酪紅醬筆管麵」，使用帶有濃郁番茄香氣的波隆那肉醬搭配滑嫩牛肉片、香濃紐西蘭切達乳酪丁；「干貝鱈魚紅醬筆管麵」則是紅醬結合鮮甜干貝、鹹香鹽烤鱈魚片，海味十足。

▲白醬系列有2口味選擇。

白醬系列網羅「炭烤雞肉白醬筆管麵」、「干貝鱈魚白醬筆管麵」，以香濃奶油白醬為基底，分別搭配炭烤鮮嫩雞腿肉以及鮮甜干貝+鹽烤鱈魚片；「干貝鱈魚青醬筆管麵」則嚴選羅勒與鮮奶油、帕馬森起司製成的濃郁青醬，再放進干貝及鹽烤鱈魚片，打造豐富層次感，即日起於全門市上市。

為歡慶新品上市，至3月10日凡購買5款紙包筆管麵新品即可免費升級套餐，可享精選副食、飲料免費吃，限時優惠價只要189元。