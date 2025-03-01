foodpanda「3月激省優惠」出爐！星巴克半價喝、漢堡王75折起

▲foodpanda3月限定優惠碼出爐。（圖／foodpanda提供）

記者蕭筠／台北報導

外送平台「foodpanda」3月限定優惠出爐，這個月網羅星巴克指定飲品第2杯5折、漢堡王指定套餐最低75折起等超殺好康，還有一系列激省優惠碼，提醒優惠碼須為線上付款才可使用，數量有限、兌完為止。

●3月獨家品項

1. 即日起至5月15日免優惠碼可享「拉亞漢堡天空の抹茶新品打75折」優惠，優惠每日數量有限，部分分店不適用。

2. 即日起至4月20日免優惠碼可享「摩斯咕咕雞漢堡套餐飲品免費升級大杯咖啡或加20元升級拿鐵」，部分分店不適用。

●pandapro優惠

1. 3月3日至3月31日凡輸入優惠碼「三餐狂送」，pandapro指定用戶可享「美食外送下單滿額打85折」優惠，最高現折140元，每人限用2次，數量有限、兌完為止。

●3月超級會員日優惠

1. 3月5日限時1天凡輸入優惠碼「PRODAY10」，pandapro會員可享「拿坡里下單滿529元打7折」優惠，最高現折180元，優惠每日數量有限，部分分店不適用。

2. 3月5日限時1天凡輸入優惠碼「PRODAY10」，pandapro會員可享「添好運、了凡油雞燒臘下單滿749元打7折」優惠，最高現折140元，優惠每日數量有限，部分分店不適用。

3. 3月12日限時1天凡輸入優惠碼「PRODAY11」，pandapro會員可享「六扇門下單滿449元打7折」優惠，最高現折150元，優惠每日數量有限，部分分店不適用。

4. 3月12日限時1天凡輸入優惠碼「PRODAY11」，pandapro會員可享「樂雅樂／樂利義大利麵／餡老滿／蜜可頌下單滿549元打7折」優惠，最高現折180元，優惠每日數量有限，部分分店不適用。

5. 3月19日限時1天凡輸入優惠碼「PRODAY12」，pandapro會員可享「拉亞漢堡下單滿299元打7折」優惠，最高現折100元，優惠每日數量有限，部分分店不適用。

6. 3月19日限時1天凡輸入優惠碼「PRODAY12」，pandapro會員可享「三商鮮五丼下單滿379元打7折」優惠，最高現折140元，優惠每日數量有限，部分分店不適用。

7. 3月26日限時1天凡輸入優惠碼「PRODAY13」，pandapro會員可享「福勝亭、三商炸雞下單滿499元打7折」優惠，最高現折170元，優惠每日數量有限，部分分店不適用。

●3月周四4折優惠

1. 3月3日至3月31日期間每逢周四免優惠碼可享「美食外送指定店家下單滿400元現折120元」，不限使用次數，部分分店不適用；指定店家有福勝亭、三商鮮五丼、添好運、了凡油雞燒臘、六扇門、樂雅樂、樂利義大利麵、餡老滿、蜜可頌、藝奇、陶板屋、就饗、莆田、丰禾、尬鍋、石二鍋、12MINI、品田牧場、漢堡王、Mister Donut、KitchenNow。

2. 3月3日至3月31日期間每逢周四免優惠碼可享「美食外送指定店家下單滿300元現折90元」，不限使用次數，部分分店不適用；指定店家有必勝客、拉亞漢堡、聚日式火鍋、Oh my！原燒、萬波島嶼紅茶。

3. 3月3日至3月31日期間每逢周四免優惠碼可享「美食外送指定店家下單滿400元現折80元」，不限使用次數，部分分店不適用。

4. 3月3日至3月31日期間每逢周四免優惠碼可享「美食外送指定店家下單滿300元現折60元」，不限使用次數，部分分店不適用。

5. 3月3日至3月31日期間每逢周四凡輸入優惠碼「三月週四省」，可享「美食外送指定店家下單滿329元現折60元」，每人限用1次，部分分店不適用，數量有限、兌完為止。

▲星巴克有指定品項第2杯5折。（圖／業者提供）

●美食外送優惠

1. 3月3日起至3月31日期間每日上午6時至晚上9時59分凡輸入優惠碼「三餐狂吃」，即可享「美食外送指定店家下單滿額打75折」優惠，數量有限、兌完為止。

2. 3月3日起至3月18日凡輸入優惠碼「三餐叫王品」，即可享「王品指定品牌（王品牛排、西堤、陶板屋、丰禾、莆田、享鴨）下單滿679元打85折」優惠，最高現折170元，每人限用1次，數量有限、兌完為止。

3. 3月3日起至3月18日凡輸入優惠碼「三餐吃王品」，即可享「王品指定品牌（藝奇、青花驕、就饗鐵板燒、尬鍋、和牛涮、肉次方、聚日式鍋物、Oh my！原燒、嚮辣、石二鍋、12MINI、品田牧場、金咕）下單滿469元打85折」優惠，最高現折150元，每人限用1次，數量有限、兌完為止。

4. 3月3日起至3月28日凡輸入優惠碼「三餐無腦吃」，即可享「美食指定餐廳下單滿369元打85折」優惠，最高現折70元，每人限用1次，數量有限、兌完為止。

5. 即日起至3月28日期間每逢周二輸入優惠碼「週二星享日」，即可享「星巴克指定專區下單滿額現折70元」優惠，數量有限、兌完為止，部分分店不適用。

6. 即日起至3月11日免優惠碼可享星巴克「香草風味那堤」、「馥列白」、「福吉茶那堤」、「焦糖可可碎片星冰樂」第2杯5折優惠，部分分店不適用。

7. 3月12日起至4月1日免優惠碼可享星巴克「經典紅茶那堤」、「巧克力可可碎片星冰樂」第2杯5折優惠，部分分店不適用。

8. 即日起至3月11日免優惠碼可享「漢堡王BBQ培根牛肉堡輕巧餐8折」優惠，部分分店不適用。

9. 即日起至3月18日免優惠碼可享「漢堡王花生安格斯牛肉堡單人餐75折」優惠，部分分店不適用。

10. 3月12日起至3月25日免優惠碼可享「漢堡王花生培根脆雞堡輕巧餐8折」優惠，部分分店不適用。

11. 3月26日起至4月8日免優惠碼可享「漢堡王花生培根牛肉堡輕巧餐8折」優惠，部分分店不適用。

12. 即日起至3月28日免優惠碼可享「肯德基獨家歡樂餐85折」優惠，部分分店不適用；獨家歡樂餐內含咔啦雞腿堡（中辣）1個、香酥脆薯（小）1份、原味蛋塔2顆、QQ球1份、中杯飲料1杯

13. 3月3日起至3月31日免優惠碼可享摩斯「海老粉饌堡＋明太子薯條＋草莓蒟蒻冰茶＋提袋（櫻花季版本）」、「櫻花蝦海洋珍珠堡＋明太子薯條＋草莓蒟蒻冰茶＋提袋（櫻花季版本）」、「草莓蒟蒻冰茶2杯」打85折優惠，部分分店不適用

14. 即日起至3月31日免優惠碼可享大碗公冰＋甜品指定品項「冰火湯圓（刨冰系列）」、「綜合大湯圓燒仙草」買1送1優惠，部分分店不適用。

15. 3月5日起至4月18日免優惠碼可享CoCo都可「粉角奶茶（L）」、「珍珠奶茶」2杯99元優惠，部分分店不適用。

●外帶自取優惠

1. 3月2日限時1天上午11時至下午2時可享「指定店家外帶自取打69折」優惠，每人不限使用次數，數量有限、兌完為止。

2. 3月3日起至3月31日凡輸入優惠碼「三餐拿外帶」，即可享「指定店家外帶自取滿179元打9折」優惠，最高現折30元，每人限用3次，數量有限、兌完為止。

▲生鮮雜貨也推一系列優惠碼。（圖／foodpanda提供）

●生鮮雜貨優惠

1. 3月4日、3月11日、3月18日、3月25日限定4天凡輸入優惠碼「週二買全聯」，指定用戶可享「 全聯下單滿699元回饋7%胖達幣」，最高回饋100胖達幣，每人每周限用1次，數量有限、兌完為止。

2. 3月14日限時1天凡輸入優惠碼「初十五有三餐」，指定用戶可享「生鮮雜貨指定店家下單滿額打84折」優惠，最高現折180元，每人限用1次，數量有限、兌完為止。提醒部分精選店家需滿低消999元、部分精選店家需滿低消749元、其餘精選店家需滿低消449元，每人限用1次，數量有限、兌完為止。

3. 3月10日起至3月16日凡輸入優惠碼「三餐吃麵包」，指定用戶可享「生鮮雜貨精選烘焙糕點下單滿599元打79折」優惠，最高現折150元，每人限用1次，數量有限、兌完為止。

4. 3月3日起至3月8日凡輸入優惠碼「三餐愛寶貝」，指定用戶可享「生鮮雜貨指定店家下單滿額打85折」優惠，最高現折150元，每人限用1次，數量有限、兌完為止；提醒部分精選店家需滿消799元、部分精選店家需滿低消699元、其餘精選店家需滿低消499元。

●聯名卡專屬優惠

1. 即日起至3月31日凡使用中國信託foodpanda聯名卡並輸入優惠碼「三餐刷這張」，即可享「美食外送指定店家下單滿279元領25%胖達幣回饋」優惠，最高回饋100胖達幣，每人限用1次，數量有限、兌完為止，部分店家及門市不適用。

2. 即日起至3月31日凡使用中國信託foodpanda聯名卡並輸入優惠碼「三餐刷這張」，即可享「生鮮雜貨指定店家外送下單滿699元領25%胖達幣回饋」優惠，最高回饋250胖達幣，每人限用1次，數量有限、兌完為止，部分店家及門市不適用。

3. 即日起至3月31日凡使用中國信託foodpanda聯名卡並輸入優惠碼「三餐刷這張」，即可享「外帶自取下單滿179元領25%胖達幣回饋」優惠，最高回饋100胖達幣，每人限用1次，數量有限、兌完為止，部分店家及門市不適用。

4. 即日起至3月31日凡使用中國信託foodpanda聯名卡並輸入優惠碼「王品刷這張」，即可享「王品集團旗下全餐廳品牌下單滿349元領15%胖達幣回饋」優惠，最高回饋100胖達幣，每人每月限用1次，數量有限、兌完為止。

●信用卡優惠

1. 即日起至3月31日凡輸入優惠碼「psop22」且為首次使用線上付款者，全平台下單滿200元現折100元，每人限用1次，數量有限、兌完為止。

2. 即日起至3月31日「中國信託LINE PAY卡獨家優惠」，於全平台下單滿260元並輸入優惠碼「psctbc503」，即可享現折20元優惠，每人限用1次，數量有限、兌完為止。

3. 即日起至3月31日「中國信託LINE PAY卡獨家優惠」，期間每日上午5時30分至11時，於全平台下單滿200元並輸入優惠碼「psctbce503」，即可享現折15元優惠，每人限用1次，數量有限、兌完為止。

●pandago即時快遞優惠

1. 即日起至3月31日首次使用pandago服務者，凡輸入優惠碼「快送」即可享「運費5折」優惠，最高現折80元，數量有限、兌完為止。

2. 3月3日起至3月31日凡輸入優惠碼「三餐叫快遞」，即可享「pandago運費滿95元打85折」優惠，最高現折15元，每人限用1次，數量有限、兌完為止。