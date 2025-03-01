郭正亮指「1綠委罷免會過」被槓掉　伍麗華罷免案死亡連署最多

▲綠委伍麗華。（圖／記者屠惠剛攝）



記者杜冠霖／台北報導

中選會日前公布首波罷免一階提議書審定結果，其中，藍營志在必得的罷免綠委伍麗華案也未通過、需補件。雖罷免連署由地方選委會查詢，名嘴郭正亮仍質疑，伍麗華的罷免案本來都會過，是中選會嚴審槓掉。而根據中選會數據顯示，罷免伍麗華的死亡連署高達189人，是所有被罷免人中最高，伍麗華昨（28日）表示，為什麼這麼離譜？恐怕要去問擔任罷免領銜人的某立委助理。而在北市選委會未發出查詢單的情況下，就已經有1017份無效連署，如果真要查下去，可能會讓很多人觸犯刑罰。

伍麗華表示，「連署確認查詢單」沒有寄出去，而台北市選委會查核結果就已經有1017份連署書無效。中選會的結果證實，確實有許多連署人是偽造死人簽名，伍麗華獲得的死亡連署高達189人，是所有被罷免人中，死亡連署數最高！其他還有31人重複、61人為現役軍人與公務人員不符合連署資格、112人姓名錯誤、443人戶籍地址錯誤、71人身分證字號錯誤。為什麼這麼離譜？這恐怕要去問擔任罷免領銜人的某立委助理。

伍麗華指出，奇怪的是，死亡連署份數這麼高，偽造數卻是「0」？台北市選委會已證實，「確實沒有寄出查詢單」。也就是說，在查詢單未發出的情況下，就已經有1017份無效連署，如果真要查下去，可能會讓很多人觸犯刑罰。

對於一階段查核結果，伍麗華也說明，自己雖然對台北市選委會沒有寄出查詢單一事頗有疑慮，但尊重選務機關統計查驗結果。還是要重申，面對罷免我坦然面對，但是該說的還是要說：我的選民服務做很多，協助人民、地方機關爭取經費很努力，我的問政屢次獲得公督盟評鑑、口袋國會評鑑為優秀立委，成績有目共睹。

伍麗華強調，再怎麼被污衊壓迫，自己也不會去罷免別人，因為這是傷害原住民族權益，若原住民立委被罷免1人，受限於現有選制「無法補選」，將硬生生使原民立委少掉一席，大幅削弱服務族人的量能。

罷團仍有十天補件時間，伍麗華指出，他們可以補送連署書繼續努力罷掉我，但我真正在意的是這段時間，不看黨派站出來發聲挺我、鼓勵我、安慰我的每個人，這是我這五年來，每一日起床張開眼睛艱苦奮鬥面對每一天工作，最最最溫暖的刻骨銘心，我會放在禱告中求主紀念您們的愛心。