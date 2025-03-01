趙少康轟「最弱在野黨」　朱立倫：中選會嚴格審查是很大的挑戰

▲朱立倫認為罷綠一階審查沒過，確實是一大挑戰。（圖／記者屠惠剛攝）



記者崔至雲／台北報導

針對9名綠委罷免案一階連署審查未過，中廣前董事長趙少康怒批，自己沒看過戰力這麼弱的在野黨，根本是在擺爛、耍廢，只想防守不想進攻，怎麼沒出息至此？對此，國民黨主席朱立倫指出，感謝青年朋友、志工的努力，尤其碰到中選會這麼嚴格的審查，對他們來講也是一項很大的挑戰。

趙少康提到，國民黨不能只想防禦，不敢攻擊，也不可以只想冷戰不願熱戰，以戰止戰不可以只是口號，雖然有人為藍營開脫，說民進黨有錢有資源，可以做人民團體後盾，而國民黨一窮二白，寸步難行，但沒錢、沒資源就沒行動力，那2026怎麼選？2028怎麼選？

趙少康也直指，當初侯友宜和他選總統副總統競選補助金1億4000多萬元，不是都捐給國民黨了？40多個區域立委當選的政黨補助金，每票50元，每年2億多元，4年10億元都到那裡去了？如果都付黨工薪資了，那黨工的動員力在哪裡？

對此，朱立倫回應，在第一階段，有很多的青年朋友、志工，他們的努力，碰到中選會這麼嚴格的審查，對他們來講也是一項很大的挑戰，但是黨中央還是感謝這些志工、青年朋友的熱情，「我們要多給他加油」。

朱立倫說，雖然在這個過程當中，有一些不如意的地方，但是他相信在補件的過程，應該多給這些青年朋友加油，多給大家來鼓勵，畢竟他們有這樣的熱情，都是應該予以的肯定。

