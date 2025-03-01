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與母口角！男持西瓜刀嗆警「你要跟我拚」　妨害公務判6月

▲▼西瓜刀,命案,殺人,。（圖／pixabay）

▲與母口角失控持西瓜刀嗆警，基隆男判6月得易科18萬。（圖／示意照與本案無關／Pixabay）

記者郭世賢／基隆報導

基隆市一名連姓男子因與母親發生口角，情緒失控竟持西瓜刀威脅到場勸阻的兩名警員，嗆聲「你要跟我拚」，場面一度緊張。所幸在連母及家人合力勸阻下，連男最終放下武器並被警方逮捕。基隆地院審理後，認定連男涉犯妨害公務罪，考量其坦承犯行且態度良好，判處6個月徒刑，得易科罰金18萬元。

事件發生於2024年5月3日上午6時許，基隆市警第二分局深澳坑派出所接獲通報，指轄區內有男子與母親發生激烈爭執。警員蕭慶祐與刁浩軒趕抵現場後，試圖勸阻連男，卻引發其不滿。連男情緒失控，拿出一把西瓜刀，向兩名警員叫囂「你要跟我拚！」場面一度緊張。

連母見狀大驚，與其他家人合力勸阻，連男才終於放下手中的西瓜刀，並被警方逮捕。整個持刀嗆警的過程被警員身上的密錄器完整記錄下來。檢方偵辦時，連男坦承犯行，因此被認定涉犯妨害公務罪，並向法院聲請簡易判決處刑。

法官審理後認為，連男未能尊重依法執行職務的警員，持刀威脅的行為不僅妨害警員正常執勤，更公然挑戰公權力，藐視國家法秩序規範，對公務員執行職務的威信與尊嚴造成負面影響，顯示其法治意識薄弱。然而，考量連男坦承犯行且態度良好，法官最終依妨害公務罪判處6個月徒刑，得易科罰金18萬元。

►聽Podcast ＃我在案發現場

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