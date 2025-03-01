帶愛犬挑戰樟之細路　蔡英文開啟爬山魂：「樂樂」走到懷疑狗生

▲前總統蔡英文在社群平台透露，近日前往浪漫台三線的「樟之細路」。（圖／翻攝自Facebook／蔡英文）



記者杜冠霖／台北報導

前總統蔡英文卸任後愛上爬山，自上次爬了屏東的阿朗壹古道後，蔡英文表示，自己「爬山魂漸漸地被開啟」，有人建議她，可以到台三線體驗國際級的「樟之細路」走走。蔡英文也帶愛犬「樂樂」從桃園龍潭三坑自然生態公園出發，蔡表示，如果上次的阿朗壹古道是讓我「走到懷疑人生」，這次的樟之細路就是讓樂樂也「走到懷疑狗生」，更具挑戰性。

蔡英文表示，四百年來，桃竹苗台三線沿線的山林古道中，保留了許多當年客家人開墾的歷史遺跡，與原住民生活的人文景觀，也為打造國際級長距步道，奠定了良好的基礎。

蔡英文透露，自己擔任總統前，一直想要推動「浪漫台三線」計劃。八年過去了，從2016年開始規劃「樟之細路」，到實地踏查古道，進行環境整理，再到後續的發掘人文脈絡與生態資源，我們期待讓這一條自然步道，成為文化路徑，串起周邊聚落；也成為回家的路，帶領產業發展，讓年輕人返鄉。

蔡英文指出，前天中午，從桃園龍潭三坑自然生態公園出發，沿途經大平紅橋、清水坑古道、小粗坑古道，再到新竹關西的十寮山、八寮古道到金廣成文化館，走了四個小時。昨天一早，她又繼續從渡南古道、渡船頭、飛鳳古道關西段，也走了將近四個小時。

蔡英文表示，西班牙有朝聖之路，台灣的淡蘭古道、樟之細路與山海圳三條步道，也是登上世界舞台的步道。有機會得空，大家一定要親身走一次樟之細路，「朝聖」國際級的台灣之美。